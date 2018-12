Picacismo: storie di persone che mangiano oggetti non commestibili

Il picacismo è un disturbo alimentare dovuto a carenze nutrizionali, una alterazione del senso del gusto che spesso è presente in alcune malattie mentali. Consiste nell’incontrollato desiderio di mangiare cose non commestibili, oggetti qualsiasi come carta, sapone, spugne, pietre, sabbia, plastica, gommapiuma, vernice… Secondo uno studio recente, a soffrire di picacismo non sarebbero soltanto i bambini e le donne in gravidanza, ma anche gli uomini. Le cause del picacismo Probabilmente la causa è una carenza di vitamine o di ferro, spesso compare come conseguenza della celiachia, o in persone affette da schizofrenia. Il problema è che l’ingestione di sostanze non commestibili non solo non apporta elementi nutritivi all’organismo, ma può essere molto pericolosa. Si rischia l’avvelenamento, senza contare i danni all’apparato digerente e l’ostruzione gastrica, accompagnata a volte da infezioni gravi. Vediamo insieme nelle schede seguenti alcune delle storie più famose di gente che soffre di picacismo.

Karen Kaheni, 42 anni, ha sviluppato un'irrefrenabile desiderio di mangiare le estremità delle sue sigarette quando aveva 41 anni ma desidera anche sgranocchiare il gesso da lavagna. La fumatrice incallita che consuma da 60 a 80 sigarette al giorno viene da Barnsley, nel South Yorkshire. In genere mangia otto mozziconi al giorno, soprattutto mentre guarda la TV alla sera. Inoltre mastica 250 grammi di gesso in media ogni settimana, convinta che aiuti a frenare la sua voglia di sigarette. "E' una cosa imbarazzante – ha dichiarato la donna, che ha perso la vista in seguito a una meningite quando aveva 12 anni – e non ho idea di cosa l'abbia scatenata", ha detto, "non è tanto il gusto dei mozziconi di sigaretta o il gesso che mi piace, è più la consistenza e la croccantezza. Ora però, le mie voglie sono così forti che quando finisco il gesso o non ho una sigaretta a portata di mano, mi sento abbastanza agitata e inizia una salivazione anormale. È una vera dipendenza". Karen ha due figlie, Danielle, 23 anni, e Sara, 21 anni, e ricorda di aver iniziato ad aver voglia di mangiare gesso durante l'ultima gravidanza. "Ho avuto una gravidanza piuttosto tardiva e verso le ultime settimane ricordo di aver provato questo enorme desiderio di affondare i denti su qualcosa di duro e gessoso", ha ricordato.

Jess Gayford Jess Gayford ha cominciato a soffrire di pica a 26 anni, quando era incinta all’ottavo mese di gravidanza e ha sviluppato una vera e propria dipendenza per il sapone. Un giorno ha sentito l’esigenza di leccarlo e da quel momento non è riuscita a farne a meno. ”L’impulso è venuto dal nulla. Volevo leccare una saponetta. Così sono corsa a comprarla. Sembra disgustosa ma è davvero buona”, ha raccontato recentemente la giovane di Bristol, che ha pure ammesso di provare piacere a leccarsi le mani dopo averle lavate con un sapone cremoso.

L’uomo che mangia oggetti metallici In giugno 2015 un uomo di 25 anni è giunto in un ospedale di Empangeni, in Sudafrica, con forti dolori addominali e vomitando sangue. I medici che si sono presi cura di lui, dopo averlo sottoposto ai raggi X, hanno fatto una scoperta scioccante, aveva ingoiato 227 oggetti metallici. Il Dr Maheshwar Naidoo, un chirurgo specialista e responsabile del reparto di chirurgia generale dell’ospedale, ha raccontato che il paziente non era riuscito a prendere le sue solite medicine (per curare il suo disturbo psichiatrico, il picacismo), e allora aveva iniziato a mangiare forchette, chiavi, bulloni e monete. L’uomo ha subito una laparotomia per rimuovere gli oggetti dal suo corpo.

Jade Sylvester Jade Sylvester, del Lincolnshire, ha cominciato a mangiare carta igienica quando era incinta del suo quinto figlio. A chi le chiede perchè mangia interi rotoli di carta igienica, lei dice di adorare la sensazione della consistenza della carta in bocca, più che il sapore.

Rosie Skinner Rosie Skinner ama mangiare le spugne da quando aveva cinque anni, ma dopo aver rischiato di morire, ora si limita a masticarla a lungo, come fosse una gomma, che poi getta via.

Tempestt Henderson Tempestt Henderson è una ragazza della Florida. Quando il suo caso è salito alla cronaca, era il 2011. I dottori l’hanno avvertita che questo suo mangiare compulsivamente sapone e detersivo in polvere è tossico e può essere addirittura nocivo per il suo organismo, ma smettere non è facile.

Kerry Trebilcock Kerry Trebilcock è una ragazza australiana che mangia spugne. Ma non si limita a ingerirle così come sono, usa anche del condimento, come cioccolata o salsa ketchup. Quando il suo caso è salito alle cronache, nel 2012, aveva mangiato almeno 4mila spugne.

Yunsheng Long Yunsheng Long riesce a mangiare materiale di qualunque tipo senza poi avere problemi con il suo organismo. In genere ingurgita chiodi e vetro, ma anche ceramica e porcellana.

Shannon Lei alle cronache è nota solo come Shannon, la giovane che ha come passione la benzina. Bere carburante le è necessario, è la sua dipendenza quotidiana. Ogni giorno ingurgita numerosi cucchiai di benzina.

Robert Anche Robert mangia oggetti pericolosi: le buste di plastica. ‘A volte rubo le buste dai negozi, oppure vado casa per casa dai miei vicini a vedere se hanno buttato quelle blu, dei giornali‘, ha raccontato il ragazzo al programma tv ‘My Strange Addiction’, in onda sull’emittente TLC.

Teresa Widener Teresa Widener è una donna britannica che adora cibarsi di pietre, sassi e rocce. Pare che nell’ultimo ventennio abbia ingerito oltre 1.380 chili di pietre, che tiene lei stessa a selezionare durante le sue escursioni.

Michel Lotito Michel Lotito, soprannominato Signor Mangiatutto (Monsieur Mangetout) era famoso perchè mangiava oggetti di metallo, vetro e gomma, anche di grosse dimensioni, come biciclette, carrelli per la spesa, televisori e persino un aeroplano. Consumava quotidianamente olio per motori e che tra il 1959 e il 1997 ha ingerito in totale 1 tonnellata di metalli diversi. Michel morì il 25 giugno 2007 per cause naturali.