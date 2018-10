Professoresse che vanno a letto con gli studenti

Foto di LightField Studios/Shutterstock.com

Di seguito un elenco di professoresse che sono andate a letto con studenti minorenni. Una relazione fra professoressa e allievo non è solo un illecito penale, ma anche una grave colpa deontologica e umana: l’adolescenza è un’età delicata e un educatore non deve mai e in alcun modo assecondare, o addirittura provocare, la naturale curiosità (anche sessuale) dei ragazzi. Le relazioni tra prof e studenti, infatti, sono da considerarsi sempre illecite anche quando i minorenni coinvolti sono ‘consenzienti’. Ed ecco di seguito i più recenti ed eclatanti casi di rapporti impropri fra professoresse e studenti apparsi nelle pagine di cronaca italiana ed estera. Di seguito un elenco di. Una relazione fra professoressa e allievo non è solo un illecito penale, ma anche una grave colpa deontologica e umana: l’adolescenza è un’età delicata e un educatore non deve mai e in alcun modo assecondare, o addirittura provocare, la naturale curiosità (anche sessuale) dei ragazzi. Le relazioni tra prof e studenti, infatti, sono da considerarsi sempre illecite anche quando i minorenni coinvolti sono ‘consenzienti’. Ed ecco di seguito i più recenti ed eclatanti casi di rapporti impropri fra professoresse e studenti apparsi nelle pagine di cronaca italiana ed estera.

La prof 23enne che fa sesso in auto con lo studente di 15 anni

Un’insegnante di scuola superiore del Texas ha confessato di aver fatto sesso con uno studente quindicenne diverse volte negli ultimi mesi. Erica Dinora Gomez ha 23 anni ed è stata supplente di matematica alla Bowie High School di Austin. La donna è stata arrestata dopo aver confermato dei dettagli alla polizia relativi al rapporto intimo con l’adolescente. La prof ha riferito di aver conosciuto il ragazzo a gennaio e di aver iniziato a fare sesso con lui ad agosto. La coppia ha avuto rapporti sessuali quattro o cinque volte negli ultimi mesi e tra loro si tenevano in contatto tramite snapchat. Proprio i messaggini hot tra i due, letti dalla madre del ragazzo, hanno permesso la scoperta della relazione di suo figlio con l’insegnante di matematica. La quale è stata messa in carcere nella contea di Travis. E’ accusata di violenza sessuale su minore.

La prof di scienze fa sesso in bagno con il ragazzino di sedici anni

Ellie Wilson, insegnante di fisica di 29 anni di Dursley, nel Gloucestershire, è stata accusata di aver fatto sesso con un alunno di 16 anni mentre si trovavano nel bagno di un aereo. Erano a bordo durante il volo di ritorno a Londra da una gita scolastica in Swaziland. La donna – che aveva un fidanzato in quel momento – ha successivamente detto al ragazzo che in quell’occasione l’aveva fatta rimanere incinta e che si era sottoposta a un aborto perché il fatto era “difficile da comprendere per lui”, stando alle dichiarazioni rilasciate davanti al giudice. Wilson ha rigettato le accuse di abuso sessuale su minore, ma il ragazzo ha testimoniato inequivocabilmente di essere stato vittima della professoressa.

Durante il processo il sedicenne ha raccontato nel dettaglio come è avvenuto l’incontro sessuale durante un volo di ritorno da una gita scolastica in Africa. Ha detto che erano entrambi ubriachi dopo aver bevuto diversi bicchieri gratuiti a bordo. ‘Ero scioccato’, ha detto il ragazzo: “Mi ha baciato sulle labbra. Toccava il mio corpo”, poi ”ha fatto scivolare la mano lungo i miei boxer, era un piccolo preliminare” e poi ha aggiunto che la prof, alzandosi per andare in bagno, lo ha chiamato invitandolo a seguirlo. I fatti sono stati scoperti nel 2015 quando un altro allievo, venuto a conoscenza della storia, ha cercato di ricattare la prof via email. Così la Wilson ha provato a tenere tutto nascosto accettando il ricatto e facendo sesso anche con questo altro allievo per ‘pagare’ il suo silenzio. Ma alla fine la storia è venuta a galla e in queste settimane di ottobre 2018 il processo sta proseguendo il suo corso.

La prof 40enne e l’allievo 13enne Questa storia arriva dal nord Italia ed è stata pubblicata dall’edizione di Bergamo del Corriere della Sera: una professoressa 40enne ha intrecciato una relazione con un allievo 13enne delle scuole medie. Gli amanti sono stati scoperti per una soffiata: qualcuno li ha denunciati e sono scattate le intercettazioni. Non si trattava solo di una storia di sesso: nonostante i 27 anni di differenza i due si chiamavano “amore” e si comportavano come veri fidanzati. La donna ha un matrimonio fallito alle spalle e due figli. Nonostante il ragazzino fosse consenziente, la legge proibisce di intrattenere rapporti sessuali con minori di 14 anni. E in caso una delle due persone sia un insegnante o un adulto che ricopre un qualsiasi ruolo educativo, il limite di età sale a 16 anni.

La prof e la sua migliore amica A sinistra Talia Sisco, a destra Tina PouraniLa polizia della contea di Santa Clara (California) ha arrestato una professoressa di 24 anni e la sua migliore amica di 23 anni: Talia Sisco e Tina Pourani. Una di loro, dagli atti non viene specificato chi, davanti agli investigatori si è autodefinita “sessualmente deviata”. La coppia ha ammesso di avere adescato e fatto sesso con studenti fra i 15 e 16 anni. Attualmente la polizia ha accertato alcuni casi, ma sospetta che si tratti solo della punta dell’iceberg e invita a farsi avanti qualunque minorenne abbia intrattenuto relazioni improprie con le due donne.

L’insegnante indiana ossessionata dall’alunno 15enne

Una professoressa di 34 anni è stata arrestata a Chandigarh, una città indiana di 800mila abitanti, per abusi su un ragazzo di 15 anni a cui stava dando ripetizioni a casa sua insieme alla sorella più piccola. I due ragazzini hanno cominciato a prendere lezioni private dalla donna nel settembre 2017. Poi la prof ha chiesto ai genitori del ragazzo di poterlo vedere singolarmente, così da concentrarsi meglio su di lui. I genitori hanno accettato, non immaginando che la donna fosse interessata fisicamente al giovane. All’inizio del 2018 la donna gli ha regalato anche una scheda SIM per avere un canale di comunicazione esclusivo. Nel marzo 2018 però i genitori, vedendo che i voti del figlio non miglioravano, hanno deciso di interrompere le lezioni. L’insegnante, che è madre di due bambine di 10 e 8 anni, era diventata possessiva e quando l’allievo/amante le è stato allontanato ha addirittura inscenato un tentativo di suicidio (con uno sciroppo per la tosse). L’insegnante a maggio 2018 è stata denunciata e rinviata a giudizio per abusi sessuali.

Jessica Langford Jessica Langford, 32 anni, è una prof accusata di aver fatto sesso con uno studente di 15 anni, oltre che aver mostrato ad altri alunni alcune foto che la ritraevano mentre praticava sesso orale al marito. L’insegnante di matematica, che era assunta in una scuola media di Miamisburgh, nella contea di Montgomery in Ohio rischia il carcere dopo essersi dichiarata colpevole di sei reati, che vanno dagli atti sessuali con minori alle molestie sessuali. La docente ha provato a giustificarsi dicendo che voleva creare “un’atmosfera più informale” in classe. Ad ogni modo sembra che la donna avesse instaurato una vera e propria relazione sentimentale con il ragazzino. I fatti risalgono a maggio 2017 quando lo studente di 15 anni ha detto a suo padre che aveva fatto sesso con la prof Langford. I pubblici ministeri affermano che la Langford e il ragazzo si sono scambiati i numeri per chiamarsi su Snapchat. Durante il processo, è stato chiarito che il primo approccio esplicito è avvenuto da parte dello studente, ma la donna, in quanto adulta e in quanto insegnante, avrebbe dovuto rifiutare le avances del giovane.

Jaclyn Truman Seminole County investigators arrested, charged 30 year old high school teacher Jaclyn Truman w/two counts of lewd acts on minor student. pic.twitter.com/zwh7uvimO9 — Seminole County S.O. (@SeminoleSO) October 20, 2017

Una professoressa che insegnava la lingua dei segni è stata arrestata nell’ottobre 2017 con l’accusa di aver fatto sesso con una sua studentessa che all’epoca dei fatti aveva 15 anni. La 30enne Jaclyn Truman insegnava in Florida nella Paul J. Hagerty High School di Oviedo, nella contea di Seminole. I fatti risalgono al 2016, quando la docente ha intrecciato con la ragazzina una relazione di due mesi. Durante il processo la prof ha ammesso di avere fatto sesso con la 15enne nelle aule di scuola dopo le lezioni. Anche la ragazza ha confermato gli episodi di intimità, ma chiarendo che erano sempre stati consenzienti. L’insegnante ha evitato la prigione dopo essersi dichiarata colpevole. E’ stata giudicata ‘molestatrice sessuale’ ed è stata sottoposta a libertà vigilata per i prossimi 15 anni. Una professoressa che insegnava la lingua dei segni è stata arrestata nell’ottobre 2017 con l’accusa di aver fatto sesso con una sua studentessa che all’epoca dei fatti aveva 15 anni. La 30enne Jaclyn Truman insegnava in Florida nella Paul J. Hagerty High School di Oviedo, nella contea di Seminole. I fatti risalgono al 2016, quando la docente ha intrecciato con la ragazzina una relazione di due mesi. Durante il processo la prof ha ammesso di avere fatto sesso con la 15enne nelle aule di scuola dopo le lezioni. Anche la ragazza ha confermato gli episodi di intimità, ma chiarendo che erano sempre stati consenzienti. L’insegnante ha evitato la prigione dopo essersi dichiarata colpevole. E’ stata giudicata ‘molestatrice sessuale’ ed è stata sottoposta a libertà vigilata per i prossimi 15 anni.

Natalya Nikandrova

Lei 35 anni, lui 15. Lei è un’insegnante, lui uno studente a cui la mamma ha deciso di affiancare docenti preparati per garantirgli un’istruzione quanto più completa possibile. Ma quello che la mamma del ragazzo non aveva considerato è che la prof scelta per lui, che tra l’altro era una sua amica, potesse sedurle il figlio. La docente infatti non ha esitato a praticare atti sessuali sul ragazzino, proprio nella casa dove invece avrebbe dovuto insegnare. E’ stata la mamma del ragazzo, aprendo la porta della sua cameretta, a vedere la scena e a denunciare il fatto alle autorità. La storia arriva da San Pietroburgo, in Russia, dove Natalya Nikandrova è stata arrestata per aver sedotto e fatto sesso con un minorenne. In Russia per reati simili è prevista la reclusione fino a quattro anni.

Pamela Stigger

La professoressa Pamela Stigger, 33 anni, insegnante di recitazione presso la Broward County Schools, il secondo istituto più grande di tutta la Florida, è stata beccata sul sedile posteriore della propria auto nell’atto di praticare sesso orale ad un suo studente 15enne. Nonostante l’evidenza, la donna ha negato ogni addebito. La prof è stata immediatamente sospesa dalla scuola ed ha affrontato un processo per reati sessuali su minore.

Haeli Noelle Wey Haeli Noelle Wey è una giovane professoressa che insegnava matematica alla Westlake High School di Austin, in Texas. Nel 2015 è stata accusata di aver fatto sesso con due studenti di 17 anni. Sono stati resi noti gli scambi di messaggi con i due ragazzi, e il procuratore per lei ha chiesto dieci anni di libertà vigilata. Con un ragazzo, in particolare, la prof aveva trascorso anche un periodo di vacanza in Africa, invitata dalla famiglia. Pare che proprio durante quella gita il rapporto sia cambiato, fino ad arrivare all’intimità sessuale. Poi lo studente ha raccontato di aver fatto sesso con la prof almeno 10 volte, e di avere rotto con la 28enne quando ha scoperto che lei aveva una relazione con un altro studente. In seguito, un terzo studente che era a conoscenza di alcune chat compromettenti, ha avvisato il preside della scuola. Una volta resa la notizia ufficiale, il preside ha avvertito la famiglia di uno dei ragazzi coinvolti e ha licenziato la prof, poi arrestata nell’ottobre 2015.

Nicole Aymond La 45enne insegnante di baseball Nicole Aymond è stata arrestata nel novembre 2016 per aver avuto rapporti sessuali con tre alunni tra i 17 e i 18 anni. La donna ha ammesso le sue responsabilità, ma non è stata accusata di violenza sessuale in quanto i ragazzi erano consenzienti e avevano oltrepassato la soglia dei 17 anni. La docente, inoltre, ha spedito ai giovani diverse foto osé in cui appare senza veli. Il marito della donna si è dichiarato “distrutto”. L’uomo è un insegnante di educazione fisica che lavora nella stessa scuola di Nicole, un liceo di Port Barre, in Louisiana.

Il caso di Palermo La vicenda risale al 2012 ma è diventata pubblica nel 2016. Tutto è successo in un istituto professionale della periferia di Palermo. Lei è l’insegnante di italiano 41enne e lui è lo studente sedicenne primo della classe. Lui è affascinato dalla figura della docente, le manda lettere appassionate alle quali la prof risponde. Poi si incontrano diverse volte, lei passa a prenderlo con la sua auto e insieme trascorrono diverse ore e giorni insieme. Lo studente però a un certo punto comincia ad avvertire disagio rispetto a quella relazione. Si confida con alcuni compagni e con un’insegnante. Vengono avvertiti i genitori. Il papà dello studente affronta l’insegnante chiedendole di troncare subito la relazione. I rapporti sessuali con il minorenne contestati alla donna sono due.

Sandrine Brown

La prof 31enne Sandrine Brown, insegnante di educazione fisica in una scuola di Coventry in Gran Bretagna, ha iniziato una relazione con una ragazzina di 13 anni nel 2008, ma è stata arrestata soltanto nell’aprile 2014. E non solo: quando la ragazzina ha presentato alla prof un’amica 16enne, si è innescata una torbida relazione a tre. Il ménage à trois è finito solo quando la amanti sono state colte sul fatto. Il giudice Richard Griffith-Jones che ha emesso la sentenza di colpevolezza ha dichiarato: ”Questo caso è una tragedia soprattutto per le due ragazze che sono state abusate. Ma è una tragedia anche per te (rivolgendosi a Sandrine), che sei una donna con la benedizione dell’intelligenza, della prestanza fisica e della sensibilità, e che avresti dovuto essere un modello a cui i giovani dovrebbero ispirarsi nell’età in cui il loro corpo e la loro personalità si stanno formando. Non ci può essere maggior tradimento, da parte delle persone che hanno la responsabilità di formare i ragazzi, che approfittare della loro fiducia per sfruttarli sessualmente”.

Louise Aspinall Louise Aspinall, insegnante della Swinton High School di Manchester sposata e con due bambini, è finita sotto processo con l’accusa di aver fatto sesso con un 13enne diverse volte. A raccontare l’intera storia è stato il giovane studente che, dopo essersi confidato con il fratello, è stato convinto dalla madre a denunciare la professoressa che, però, non è accusata di averlo costretto. Il ragazzino ha ammesso di essere stato confuso dall’approccio della prof, che in qualche modo è riuscita a circuirlo dicendogli di non amare più il marito, poi lo ha portato a letto a casa sua in diverse occasioni, pregandolo di non raccontare nulla a nessuno, perché sapeva di correre il rischio di finire nei guai. Il ragazzino ha raccontato quando ha preso la decisione di raccontare tutto: ”È stata mia madre a farmi pensare, chiedendomi che cosa avrei detto se la stessa cosa fosse accaduta alla mia sorellina con un insegnante e io ho pensato che un comportamento di quel tipo era sbagliato”.

Mary Beth Haglin La 24enne Mary Beth Haglin, supplente alla Washington High School di Cedar Rapids, in Iowa, ha rischiato fino a due anni di carcere per aver avuto una relazione di sei mesi con uno studente di 17 anni: ”Mi scriveva ogni giorno un post-it diverso e me lo incollava sotto la cattedra. Facevo sesso praticamente quasi ogni giorno” ha spiegato la ragazza, che dopo essere stata arrestata è uscita da prigione dietro pagamento della cauzione. Secondo la legge vigente in Iowa, Haglin rischia quindi due anni di reclusione e 10 anni di presenza sul registro dei sex offender.

Rachel Respess e Shelley Dufresne Due professoresse della Luisiana sono state arrestate per aver avuto rapporti sessuali contemporanei con uno studente di 16 anni. La legge della Luisiana stabilisce che l’età minima per avere rapporti sessuali è 17 anni. La 24enne Rachel Respess e la 34enne Shelley Dufresne, che insegnavano la lingua inglese sono state sospese da ogni attività didattica e private dello stipendio: entrambe sono accusate di oltraggio al pudore e di aver fatto sesso con un minorenne.

Meredith Claire Powell A Tacoma, Washington (USA) la 24enne docente di matematica presso la Lincoln High School, Meredith Claire Powell ha confessato di aver avuto rapporti sessuali orali con tre dei suoi studenti, di età compresa tra i 15 e i 17 anni. I rapporti sono avvenuti all’interno delle aule dell’Istituto, quando tutti gli altri studenti erano usciti. A far scoppiare lo scandalo una lettera inviata dalla Powell ad una delle fidanzate dei tre ragazzi in cui la docente chiedeva scusa per l’invio di messaggi particolarmente espliciti al giovane studente. Le indagini hanno portato anche al recupero di un video hot inviato dalla docente a uno degli studenti.

Il caso di Manchester Caroline Berriman, una supplente delle scuole superiori regionali di Manchester ha rischiato fino a 10 anni di carcere per avere avuto incontri sessuali con un suo alunno di 16 anni. Secondo la stampa inglese, la professoressa della Abraham Moss Community School di Crumpsal avrebbe sedotto l’alunno, convincendolo ad avere rapporti fisici dopo l’orario delle lezioni: gli incontri sarebbero avvenuti in auto. Le autorità non hanno svelato come sono venute a conoscenza della vicenda, ma hanno fermato la donna e l’hanno arrestata ritenendola colpevole di aver sedotto e di aver abusato del ragazzo. Poi la trentenne non è stata condannata al carcere, nonostante rischiasse diverse accuse – che vanno dalla violenza sessuale su minore all’aver messo in pericolo la salute del giovane – per essere stata sincera ed aver ammesso tutte le sue colpe. I giudici hanno però deciso per lei la sospensione dall’insegnamento, una multa molto alta e 250 ore di lavori socialmente utili. Oltre all’obbligo di restare lontana dal ragazzo.

Il caso di Arezzo Tutto organizzato alla perfezione, con tanto di casale in mezzo alla campagna e sms in codice per darsi l’appuntamento. È successo ad Arezzo dove due insegnanti dell’ultimo anno di superiori si incontravano nel dopo scuola con alcuni alunni per sessioni pomeridiane di sesso: un’organizzazione minuziosa che è stata scoperta dall’investigatore privato assoldato dal marito di una delle due. L’uomo si era accorto che la moglie era “assente”, come ha riportato il quotidiano “La Nazione”: da qui la scelta di farla pedinare. Per raccontare la verità al marito, lo 007 si è avvalso della consulenza di una psicologa.

La prof di Vicenza Faceva ripetizioni private a un ragazzo di sedici anni, e per convincerlo ad impegnarsi maggiormente negli studi ha pensato di offrire incentivi sessuali. E’ successo in provincia di Vicenza, dove la professoressa di 31 anni, accortasi che il giovane aveva un debole per lei, lo ‘assecondava’ in questa maniera. La donna è stata scoperta dal padre del ragazzo, mentre era in doccia con il giovane, a casa sua. La denuncia è stata evitata grazie al parroco del paese, ma la docente è stata licenziata dalla cooperativa per cui lavorava. Il sedicenne è riuscito a superare l’esame di riparazione.

Corrie Anne Long Coinvolta in un caso del genere è stata Corrie Anne Long, una prof di matematica 43enne impiegata alla Hopper Middle School di Houston, che è stata arrestata dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di un minore, perché avrebbe praticato sesso orale a uno studente di 15 anni. I fatti risalenti a novembre 2013 sono stati denunciati da un altro ragazzo che avrebbe visto i due (che erano da soli in un’aula della scuola frequentata dal ragazzo). La professoressa e il suo alunno avrebbero avuto una relazione sentimentale da diverso tempo.

Catherine Rayne Catherine Rayne è una prof di geografia che con il suo comportamento ha fatto in modo di essere “bandita da tutte le scuole del paese”. La 35enne ha provato in tutti i modi a sedurre un 15enne della Michael Hall School, Sussex. Messaggi, telefonate, lettere. Lo studente pressato dall’insegnante stalker, chiamava disperato il padre: “Non voglio rimanere da solo con lei, sono a disagio”. Il padre ha presentato ben due reclami ufficiale alla scuola. Il collegio scolastico ha così deciso di bandirla definitivamente da tutte le scuole del paese.

Jennifer Vigil Jennifer Vigil è una prof 31enne arrestata a maggio 2013 con l’accusa di aver fatto sesso con un alunno di 18. Secondo l’accusa, la donna avrebbe chiuso il ragazzo in un’aula e gli avrebbe detto: “Non esci di qua se prima non mi dai una cosa”, e capiamo chiaramente a cosa alludesse. Il giovane ha accettato di ricevere una fellatio, ed ha ripreso la scena col cellulare. La donna è stata sospesa e qualche giorno arrestata, pare dopo aver fatto sesso completo col ragazzo. Lei ha detto che lui era consenziente, ma, secondo la legge, ha abusato della propria posizione di autorità. E’ successo a Santa Fè, nel New Mexico.

Tiffany Michelle Amos Tiffany Michelle Amos è una insegnante supplente di 25 anni che ha deciso di regalare una notte di sesso ad un proprio alunno della Westfield High Houston che compiva diciassette anni. Quando a scuola è stata scoperta questa relazione clandestina la giovane insegnante è stata immediatamente allontanata, l’accusa per lei è stata di adescamento di minore e la sua cauzione è stata fissata a 5mila dollari.

Pamela Rogers Turner Pamela Rogers Turner è una insegnante di educazione fisica del Tennessee, accusata di aver avuto diversi rapporti con uno studente di 13 anni e carcerata per due anni per questo motivo. La pena per la donna è stata aggravata dal fatto di avere inviato al giovane alcune sue foto senza veli, tramite cellulare.

Mary Kay Letourneau Quello della professoressa Mary Kay Letourneau è forse il caso più famoso: la donna è stata in prigione dal 1997 al 2004 per una relazione con lo studente Vili Fualaau, all’epoca dei fatti 13enne. In galera ha dato alla luce due figli avuto dal ragazzo, che nel 2004 è diventato suo marito.