Prodotti ritirati: elenco completo di ottobre

Arriva un richiamo da parte dei supermercati Decò: si tratta di un lotto di pomodorini in scatola ritirato per la presenza del fitofarmaco clormequat oltre i limiti di legge. I pomodorini a marchio Decò ritirati sono prodotti per Multicedi Srl da Conserve Alimentari Futuragri nello stabilimento di località Incoronata, Foggia. Si trovano a scaffale in barattoli da 400 grammi. Il numero di lotto richiamato è LA213 con data di scadenza 31/12/2020. Se avete acquistato tali pomodorini potete riportarli presso il punto vendita d’acquisto per ottenere un rimborso o la sostituzione.

Ogni giorno alcuni prodotti vengono ritirati a causa di rischi di grave natura (rischio batteriologico, rischio chimico, ecc…) o anche solo per errori nell’etichettatura dell’imballaggio. Nella produzione dei beni di consumo non esiste la sicurezza assoluta, ma il sistema dei controlli evita che nelle case dei consumatori possa finire qualche prodotto pericoloso per la salute. Di seguito gli avvisi relativi ai prodotti ritirati nella giornata di mercoledì 10 ottobre 2018.

Prodotti ritirati il 9 ottobre



Due lotti di marlin affumicato a marchio Bernardini Gastone sono stati ritirati per la presenza di Salmonella. Il marlin ritirato dal mercato è venduto in pezzi singoli, a peso. E’ stato prodotto da Bernardini Gastone Srl nello stabilimento di via Lavoria 83/85, Cenaia, frazione di Crespina Lorenzana in provincia di Pisa. I numeri di lotto ritirati sono 03082018 e 09082018 e riportano la data di scadenza 02/12/2018. Per evitare rischi si raccomanda di non consumare il marlin in questione. E’ possibile restituirlo al punto vendita.



Avvisiamo inoltre del richiamo dalla vendita di alcuni lotti di uova di gallina fresche da allevamento a terra prodotte dall’Azienda Agricola Bosi Luigi (IT X8HOM CE), di Bosi Costanza, nello stabilimento di Corfinio (L’Aquila). Il motivo del ritiro delle uova commercializzate in confezioni da sei è la presenza di Salmonella enteritidis. I lotti riportano le date di scadenza: 31/10/2018, 01/11/2018 e 02/11/2018. Ai consumatori si consiglia di non usare le uova richiamate che possono essere restituite presso il punto vendita d’acquisto.



E’ stato ritirato dal mercato il pallone da gioco ”Mega Bounce XL” a causa di alte concentrazioni di un componente plastificante vietato, il diisobutiliftalato (DIBP). Il richiamo si riferisce al pallone da gioco rimbalzante ”Mega Bounce XL’, articolo KWMBX, Lotto 0517, Codice EAN: 5060170941645. Il prodotto è in vendita anche online. Si raccomanda di non usare il pallone e se possibile, di riportarlo presso il negozio di acquisto per il rimborso o la sostituzione.