Alex Zanardi è rimasto vittima di un grave incidente con l’handbike in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.



L’incidente è avvenuto verso le 16:45 di venerdì lungo la strada provinciale 146 nel comune di Pienza. Zanardi è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Le Scotte di Siena, in codice 3.

Pare che il mezzo di Zanardi, una bicicletta a tre ruote che si spinge con le braccia, abbia improvvisamente sbandato e centrato in pieno il rimorchio di un camion che percorreva la strada in direzione opposta.

Le condizioni sono apparse fin da subito gravissime: il pilota ha riportato un forte trauma cranico, poiché il casco di protezione al momento dell’impatto è saltato.

All’arrivo in ospedale, è stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico e maxillo-facciale, terminato intorno alle 22. È stato poi trasferito in terapia intensiva, in prognosi riservata. Il quadro neurologico, per quanto alcuni parametri siano stabili, resta molto grave: l’atleta è intubato e supportato da ventilazione artificiale.

Giuseppe Oliveri, direttore della Neurochirurgia de Le Scotte di Siena, stamattina ha risposto alle domande di numerosi cronisti che attendevano notizie sulle condizioni di Alex Zanardi.

Ha riferito che la riuscita dell’intervento, relativo, ha chiarito, a un trauma cranico facciale, un fracasso facciale e frattura delle ossa del frontale, al momento non è valutabile, anche se i numeri sono buoni. Alle esplicite domande sulla possibile evoluzione della situazione, ha più volte ribadito che si tratta di un caso che, ha detto testualmente, “vale la pena di essere curato”.