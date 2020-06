L’ufficialità è arrivata: gli Internazionali di tennis a Roma si terranno a settembre. È stato Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, ad annunciare che la manifestazione romana, inizialmente rinviata a data da destinare, si svolgerà a settembre, e con ogni probabilità, prevederà anche gli spettatori. Queste le parole del numero uno del tennis italiano: “Nei giorni scorsi l’Atp ci ha chiesto la disponibilità, a ore dovrebbe ufficializzare il calendario: gli Internazionali d’Italia dovrebbero andare al 21 settembre, con quanto pubblico lo vedremo grazie al dialogo che da domani avremo su questo tema con le istituzioni governative”.

Internazionali a settembre, ma il pubblico?

La decisione è arrivata grazie alla collaborazione del Ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora. Proprio Spadafora dovrà ora decidere e comunicare alla Federtennis quanto pubblico potrà partecipare agli Internazionali di tennis. “Premesso che gli Internazionali sono in sold out permanente, che si verifica addirittura in anticipo, e che quest’anno potrebbe essere quello buono perché un italiano torni a vincerli, è evidente che nell’interesse del movimento l’obiettivo è che ci concedano il più possibile. La manifestazione viene trasmessa in oltre 200 paesi, può essere una vetrina per far vedere che il Paese si è risollevato da questa tragedia del coronavirus e vuole ripartire più forte di prima». Prosegue poi sempre Binaghi: «Piuttosto – spiega – dovranno essere riorganizzate le misure di sicurezza in questa edizione particolare: sicuramente andranno evitati i contatti tra il pubblico e i giocatori, andranno previsti più punti d’ingresso e percorsi dedicati ai giocatori”. Nuove e più precise indicazioni arriveranno nei prossimi giorni anche dall’ATP, l’Association of Tennis Professionals.