Juve: giocatori infortunati dopo la finale di Coppa Italia | Nanopress

Guai in casa Juve. Dopo aver perso la finale di Coppa Italia, ora deve affrontare il problema dei vari giocatori infortunati. Tutto ciò, alla vigilia della ripresa del campionato.



Partiamo dalla difesa, e dall’infortunio più grave. Alex Sandro si è procurato una brutta lesione di primo grado al legamento e ne avrà per almeno 20 giorni.

Non bastasse, anche Sami Khedira ha manifestato un problema muscolare all’adduttore che nei prossimi giorni verrà valutato. Certamente si tratta di un infortunio meno grave rispetto a quello di Alex Sandro, ma difficilmente recuperabile per la ripresa del campionato. Probabile che il centrocampista tedesco sarà out per la trasferta della squadra bianconera a Bologna. Almeno.