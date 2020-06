Rangnick- Gazidis, il futuro del Milan è servito | Nanopress

Si erano già incontrati più o meno di nascosto, ma nei giorni scorsi si è svolto un ulteriore incontro in Austria, nel Tirolo. Stiamo parlando di Rangnick e Gazidis, che questa volta si sono visti in presenza di Gordon Singer, proprietario del fondo Elliott che detiene la maggioranza del Milan. Possiamo dare per scontato a questo punto che si è trattato di un incontro definitivo, volto a pianificare il futuro del Milan.



I tre hanno discusso in particolare di alcuni dei giocatori del Milan in bilico.

Sicuramente verranno confermati Romagnoli, Benaccer e Theo Hernandez.

Rinnovato anche Hakan Calhanoglu, mentre per Donnarumma, con cui si è già avviata una complessa trattativa, si considera il rinnovo solo sen non arriverà un’offerta dignitosa.

Di sicuro non verrà rinnovato Ibrahimovic, per due motivi: intanto perché l’ingaggio dello svedese è di 6 milioni netti a stagione, eccessivo secondo la nuova dirigenza per un giocatore di 39 anni; ma anche perché ad Ibra non si potrebbe garantire un posto da titolare con la gestione Rangnick.