Jeremy Menez torna in Italia, sceglie col cuore e va alla Reggina | Nanopress

Jeremy Menez, attaccante francese classe 1987, un trascorso da grande talento anche nella serie A (Roma e Milan), nelle ultime ore sta facendo sognare i tifosi della Reggina, squadra che milita in Serie B. È infatti di pochi minuti fa la notizia che il giocatore ha scelto di tornare in Italia, forse per chiudere la sua carriera in un paese che ama tantissimo. E ha scelto il Sud, Reggio Calabria.



Una scelta dettata dal cuore, comunicata nei minuti scorsi attraverso un messaggio social su Instagram che recita “Sud, j’arrive”. Messaggio che è bastato a mandare in fibrillazione i tifosi reggini.

Jeremy Menez tra il 2008 e il 2011 ha giocato nella Roma, che poi l’ha ceduto al Paris Saint Germain con cui ha vinto due campionati di Francia. In seguito è tornato in Italia con la maglia del Milan nel 2014. La sua ultima esperienza nella Ligue 2 francese, con i colori del Paris FC.

Si tratta di un giocatore dal grandissimo talento, forse mai pienamente espresso: ha militato in tutte le nazionali giovanili francesi fino alla maggiore, dove ha collezionato 24 presenze.

In questa ultima fase della sua carriera sceglie l’Italia, che non ha mai nascosto di amare moltissimo, e una piazza di grande tradizione come la Reggina.

All’arrivo in città, previsto nelle prossime ore, Menez sarà presentato in pompa magna allo stadio Granillo di Reggio Calabria.