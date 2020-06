Il Milan archivia la Coppa Italia e pensa al prossimo futuro | Nanopress

Varie le notizie di giornata che riguardano il Milan, che nonostante la gara di resistenza di ieri sera contro una Juve comprensibilmente sottotono e fuori forma, esce sconfitta ed eliminata dalla prima semifinale di Coppa Italia ma si concentra immediatamente sul suo prossimo futuro.



Intanto va segnalato che Rebic, protagonista ieri durante la partita allo Juventus Stadium di un fallo ingenuo ed evitabile che gli è costata l’espulsione, stamattina prima dell’allenamento si è scusato con Pioli e tutta la squadra.

Fronte infortuni: sappiamo che nel Milan è un periodaccio per quanto riguarda gli infortunati, ma la buona notizia di oggi è che uno degli infortunati eccellenti, Ibrahimovic, sembra intenzionato a tornare per la gara Milan-Roma. In settimana farà una nuova risonanza e, se tutto va come sperato, il giocatore si mette a disposizione della squadra.

Infine, un po’ di calciomercato: ufficiale l’acquisto da parte del Milan del ventenne Pierre Kaluku, svincolato dal Lione. Lunedì sono già previste le visite mediche. Se tutto ok, il giocatore firmerà per cominciare la sua avventura rossonera.