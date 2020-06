Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha rinnovato il proprio contratto con i rossoblu fino al 2023. L’attaccante, dopo il doppio infortunio, resterà quindi in Sardegna.

L’avventura di Pavoletti al Cagliari, quindi, proseguirà. Una gioia per l’attaccante, un raggio di sole dopo il la sfortunata stagione che ha vissuto: l’ex giocatore di Genoa e Napoli, infatti, è reduce da un doppio grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per tutto l’anno. Un’attestato di stima da parte della società, simbolo di una fiducia che non è mai venuta meno da parte dei rossoblu.