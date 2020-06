Emergenza totale per il Milan contro la Juve | Nanopress

Quello che si avvicina alla semifinale di ritorno di Coppa Italia è un Milan in piena emergenza. Oltre alle squalifiche di Ibrahimovic, Castillejo, Theo Hernandez e all’infortunio di Duarte, si aggiunge quello di Musacchio che soffre di un problema alla caviglia e non verrà convocato.

Rossoneri in emergenza

Una squadra che dovrà fare i conti con le assenze pesanti, ma che nonostante questo non vuole partire battuta in partenza. Alle assenze già citate, infatti, si aggiungono anche Biglia, Krunic e Laxalt che hanno avuto problemini negli ultimi giorni e non sono in buone condizioni. Nell’ultimo allenamento Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri, ha provato ancora il 4-4-1-1 con Donnarumma a difendere i pali, la linea difensiva composta da Conti, Kjaer, Romagnoli e Calabria con a centrocampo Paquetà, Kessie,Bennacer e Calhanoglu. Davanti, invece, spazio a Bonaventura a sostegno dell’unica punta Rebic.

Probabile formazione Milan (4-4-1-1)

Donnarumma

Conti

Kjaer

Romagnoli

Calabria

Paquetà

Kessie

Bennacer

Calhanoglu

Bonaventura

Rebic