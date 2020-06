La Lega ha deciso l’orario delle semifinali di Coppa Italia

La Lega Calcio in serata comunicherà ufficialmente l’orario delle due semifinali di Coppa Italia che si giocheranno entrambe alle 21:00. Si partirà con Juventus-Milan, venerdì 12 giugno. Napoli-Inter invece si disputerà sabato 13 giugno al San Paolo. Saranno entrambe a porte chiuse ma in diretta su Raiuno.

Entrambe la partite, quindi, si disputeranno alle ore 21 con Juventus-Milan che aprirà il programma e l’altra sfida, Napoli-Inter, a chiuderlo il giorno dopo. Manca ancora l’ufficialità, ma è solo una questione di ore. Serve, infatti, ancora il via libera ufficiale del Governo per gli eventi sportivi, in teoria bloccati fino al 14 giugno, che dovrebbe arrivare a breve, e di conseguenza quello della FIGC che darà così il via libera. Si ripartirà, nel caso di Juventus-Milan, dall’1-1 con il quale si era chiusa la gara di andata per effetto di Rebic e Cristiano Ronaldo. Sabato, invece, toccherà a Napoli-Inter, partita nella quale la squadra di Rino Gattuso proverà a gestire il vantaggio di un gol, ottenuto grazie alla rete di Fabian Ruiz che decise la gara di andata. Tra le possibili novità regolamentari anche l’abolizione dei tempi supplementari in caso di parità; un’idea nata per agevolare le squadre visto che il 17 giugno – 4 giorni dopo – ci sarà la finale e che tre giorni dopo ancora ripartirà il campionato.

La finale di Champions potrebbe essere giocata a Lisbona a porte aperte

Discorso differente, invece, per quanto riguarda la finale di Champions League, invece, che dovrebbe giocarsi a Lisbona il 29 agosto invece potrebbe essere disputata a porte aperte. Questo trapela dalla Uefa. La città portoghese, infatti, avrebbe vinto la concorrenza di Francoforte e Mosca, le altre due candidate a sostituire Istanbul. La città turca era la sede designata ma davanti alla riluttanza degli organizzatori a ospitare una finale a porte chiuse, a Nyon hanno dovuto cercare un’alternativa. E la scelta sarebbe alla fine ricaduta su Lisbona, dove la Champions si dovrebbe decidere con un’inedita Final Eight, ma soprattutto con il pubblico a gremire gli spalti.