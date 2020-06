Bundesliga: l'ultimo weekend di calcio solo tedesco | Nanopress

Si è aperto con l’anticipo di venerdì tra Friburgo e Monchengladbach il trentesimo turno della Bundesliga, terminato con un uno a zero per i padroni di casa. L’ultimo che vede l’assenza del calcio europeo: dalla prossima settimana infatti, torneranno in campo anche Liga e Premier League, mentre in Italia si ricomincerà con la Coppa Italia.



Le partite del sabato

I match del sabato pomeriggio hanno visto il Lipsia fermarsi in casa contro il Paderborn, sul risultato di uno a uno: ai padroni di casa non è infatti bastata la rete al 27’ di Patrick Schick, subendo il goal del pareggio in piena zona Cesarini, al 92’ minuto di gioco. Il Bayern Monaco continua le sue goleade, rifilando quattro reti anche al Bayer Leverkusen. La squadra di Hans-Dieter Flick è passata in svantaggio subendo la rete di Alario dopo appena dieci minuti, riuscendo però a rimontare senza problemi; Coman al 27’ ha riequilibrato il match, poi Goretzka e Gnabry hanno permesso al Bayern Monaco di chiudere il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa è poi arrivata anche la rete di Lewandoski, che ha definitivamente chiuso i giochi. Ottiene un successo esterno il Magonza, che in casa del Francoforte passa grazie alle reti di Niakhate nel finale del primo tempo, e di Kunde Malong nel secondo. È un pareggio quello tra Dusseldorf e Hoffenhaim, match in cui accade di tutto nel primo tempo: al 5’ la rete di Hennings per i padroni di casa, poi l’espulsione di Hubner al 9’ per gli ospiti, e successivamente il pareggio di Dabbur al 16’. Nel secondo tempo l’Hoffenhaim passa in vantaggio con Zuber, al 61’, ma dieci minuti più tardi il Dusseldorf trova il due a due grazie alla doppietta di Hennings, su calcio di rigore. Alle 18:30 è il turno del Borussia Dortmund, che ottiene una vittoria risicata: si impone per uno a zero sull’Hertha Berlino grazie alla rete di Emre Can al 58’.

I match della domenica

A chiudere il trentesimo turno della Bundesliga sono i match della domenica: Il Wolfsburg vince in trasferta sul campo del Werder Brema, grazie alla rete di Weghorst all’82’; Union Berlino e Schalke 04 invece, pareggiano con il risultato di uno a uno, con le rispettive reti di Andrich e Kenny. A chiudere la giornata calcistica è il match tra Augusta e Colonia, terminato con il risultato di 1-1 scaturito nei minuti finali.