Gli è bastata una stagione di Serie A per diventare uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. Marash Kumbulla a soli 20 anni si è preso la scena, diventando l’obiettivo numero 1 per la difesa delle prime tre in classifica: Inter, Lazio e Juventus, in ordine tutt’altro che casuale.



I nerazzurri infatti negli ultimi giorni hanno intensificato i contatti con il Verona ottenendo una via preferenziale per provare a prendere il ragazzo Italo-albanese. Il presidente dell’Hellas Maurizio Setti però vuole cercare di ottenere il massimo dal suo gioiello, mettendo in competizione anche altri grandi club. Dopo aver incassato quasi 15 milioni (bonus compresi) dalla cessione di Rrahmani al Napoli, vorrebbe alzare il tiro fino a 25 per Kumbulla.

La Juve resta alla finestra, senza per il momento affondare il colpo.

La Lazio invece continua a seguirlo e a trattarlo in gran segreto. L’idea della squadra biancoceleste sarebbe creare una difesa di ferro con Felipe Luiz, Acerbi e appunto Kumbulla.

Il direttore sportivo Tare, albanese come lui, ha un debole per il classe 2000 che quest’anno ha già collezionato 18 presenze (tutte da titolare), segnando 1 gol nella sua prima stagione in Serie A.

Se fosse un gran premio di FormulaUno, l’Inter sarebbe ora davanti a tutti, ma la Lazio è lì dietro che sgasa e la Juve pronta a ripartire dopo una rapida sosta ai box.