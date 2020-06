Gli sportivi più pagati al mondo sono, solitamente, non solo i più forti, ma anche quelli che praticano gli sport più popolari e seguiti sul pianeta. Proprio per questo sorprende un po’ il fatto che, nella graduatoria stilata da Forbes per il 2020, ci sia Roger Federer, uno dei tennisti più vincenti di sempre, davanti a tutti. Lo svizzero, infatti, precede due delle star più acclamate del pianeta come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi; un segno evidente del fatto che, da qualche anno, il calcio non sia l’unica disciplina in grado di far palpitare i cuori degli sportivi di tutto il mondo.

Federer in testa alla classifica 2020 degli sportivi più pagati

Il tennista svizzero, quindi, è l’atleta che guida la classifica degli sportivi più pagati nel 2020. Federer, nell’ultimo anno preso in esame, ha incassato 106,3 milioni di dollari dei quali 6,3 grazie a premi e ben 100 milioni tramite i propri sponsor. Un risultato che ha portato l’elvetico davanti a due fuoriclasse del calcio come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi; il portoghese è 2° con 105 milioni di euro guadagnati tra salario e sponsor, appena uno in più del rivale argentino che si piazza subito alle sue spalle completando il podio. Fuori dalla top 3, invece, un altro calciatore come Neymar, attualmente in forza al PSG, che ha percepito compensi per 95,5 milioni di euro mettendosi alle spalle campioni come LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant, tutte stelle NBA che riescono comunque ad entrare nei primi 10 al mondo.

A chiudere la top ten, infine, ecco il golfista Tiger Woods e i due giocatori di football americano Kirk Cousin e Carson Wentz. Rimangono esclusi dalle prime 10 posizioni, ma pur sempre presenti in classifica con cifre importanti campioni di altri sport come Lewis Hamilton, sei volte campione del mondo di Formula 1, il lotttatore Conor McGregor, Novak Djokovic e Rafa Nadal.