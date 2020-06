Si è fermato di nuovo Leo Duarte, difensore brasiliano del Milan. Dopo l’infortunio del novembre scorso al tendine d’Achille, che lo aveva costretto a un recupero di ben 4 mesi, nell’allenamento del mattino ha subito uno stiramento al flessore, per il quale rischia un altro mese di stop.



Nelle prossime ore il giocatore farà la risonanza magnetica per capire la reale entità dell’infortunio, ma la sua stagione, già compromessa, sembra diventata stregata.

Per il Milan la situazione infortunati diventa a questo punto un’emergenza. La sua prima partita ufficiale, la semifinale di Coppa Italia contro la Juve, è fissata il 12 giugno. In quell’occasione il Milan, oltre che di Duarte, dovrà fare a meno degli squalificati Castillejo, Theo Hernandez e di Ibrahimovic, che si era a sua volta infortunato nei giorni scorsi.

A proposito di Ibra, lo svedese domani mattina rientrerà in Italia e sarà sottoposto a controlli medici per capire se davvero la sua stagione è già conclusa o se possono esserci delle speranze di recupero per la seconda metà di luglio.