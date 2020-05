Bundesliga: Bayern Monaco verso lo scudetto, si combatte per l'Europa | Nanopress

Terminato il turno infrasettimanale, che ha registrato due goleade spettacolari – Leverkusen-Wolfsburg (un sorprendente 1-4) e Francoforte-Friburgo (3-3) – e un Klassiker (così viene definito in Germania lo scontro tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco) che, in caso di vittoria del Borussia avrebbe potuto riaprire i giochi in ambito scudetto, ma in realtà finisce 0-1 per il Bayern, per la Bundesliga è già tempo di tornare in campo questo weekend.



Nonostante il campionato tedesco sia ripreso con largo anticipo rispetto a quelli di Italia, Spagna e Inghilterra, i tempi rimangono ugualmente stretti, tanto da costringere i club a scendere in campo con ritmi forsennati.

Il Bayern Monaco, che nel turno infrasettimanale ha quasi messo in cassaforte la vittoria del Campionato, affronta il Dusseldorf in piena lotta per la salvezza, mentre il Borussia Dortmund affronterà in trasferta il fanalino di coda della classifica, il Paderborn.

Un posto per l’Europa

Se il Borussia Dortmund, dopo aver perso nell’ultimo match proprio contro il Bayern Monaco, è costretto ora ad inseguire nella speranza che i primi della classe incappino in qualche errore, dietro di loro sta entrando nel vivo una vera e propria corsa all’Europa. Ad aprire il ventinovesimo turno della Bundesliga sarà il match tra Friburgo e Leverkusen, in programma questo venerdì 29 maggio alle 20.30; si proseguirà poi con i match del sabato pomeriggio: alle 15.00 si affronteranno Hertha Berlino-Augusta, Magonza-Hoffenhaim, Schalke 04-Werder Brema e Wolfsburg-Francoforte. Bayern Monaco e Dusseldorf scenderanno in campo alle 18.30 (sempre del sabato pomeriggio), mentre alla domenica sono previsti due match: Monchengladbach-Union Berlino alle 15.30 e Paderborn-Dortmund alle 18.30. A chiudere il ventinovesimo turno sarà il posticipo del lunedì sarà tra Colonia e RB Lipsia, mentre il 3 giugno si scenderà di nuovo in campo, con il recupero del ventiquattresimo turno di campionato, tra Werder Brema e Francoforte. Con tutti questi impegni a cadenza quasi giornaliera, per il campionato tedesco la parola d’ordine di tutte le squadre potrebbe iniziare a essere il turnover, sempre più necessario e alla lunga anche determinante.