Riparte anche la Premier League. E l'Italia... | Nanopress

Dopo la Bundesliga, in campo ormai da due settimane, anche la Premier League prepara la ripartenza dopo lo stop forzato causa Coronavirus. La stagione dovrebbe riprendere il 17 giugno con Aston Villa – Sheffield United e Manchester City – Arsenal. ci sono ancora in totale 92 partite da giocare.



Il calendario completo degli incontri verrà poi reso noto nel fine settimana del 19-21 giugno.

I club inglesi stanno definendo i dettagli in queste ore, ma è chiaro a tutti che, con 92 partite ancora da giocare (a porte chiuse), un ulteriore rinvio avrebbe come risultato l’inevitabile sospensione del campionato.

I giocatori inglesi hanno ripreso da una settimana gli allenamenti, e, per le note ragioni di sicurezza, vengono sottoposti a test 2 volte a settimana. In caso di accertata positività, tutti i calciatori e lo staff sono tenuti a un autoisolamento della durata di 7 giorni.

E l’Italia?

Per quanto riguarda la ripartenza del campionato in Italia, è in programma a breve un aggiornamento sulla data. La decisione attesa oggi, a seguito di riunione prevista per oggi 28 maggio, potrebbe però slittare a domani.

La cosa più probabile è che il 13 giugno si facciano i 4 recuperi e il 20 tutta la giornata a calendario parificato.