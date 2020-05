Il campionato riparte il 20 giugno | Nanopress

È appena arrivata la comunicazione ufficiale: il campionato di Serie A riparte il 20 giugno.

Lo ha detto Spadafora, dopo aver informato Giuseppe Conte circa l’incontro coi vertici del calcio. Il ministro, come sappiamo al centro delle polemiche per il continuo tira e molla sulla possibile ripartenza, che diverse volte ha messo lui stesso in dubbio, ha anche dichiarato: “Il mio auspicio è che nella settimana precedente si possa giocare la Coppa Italia”.



L’ipotesi è svolgere le semifinali di ritorno il 13 giugno e la finale (a Roma) il 17. Lo decideranno Figc e Lega.

La decisione di riprendere prima gli allenamenti collettivi e ora il campionato arriva dopo l’approvazione del famoso protocollo di sicurezza tanto dibattuto da scienziati del CTS e addetti ai lavori. Il contenzioso, come ricorderete, nasceva dalla volontà del CTS, il comitato scientifico chiamato a valutare il protocollo, di mettere in quarantena obbligatoria tutta la squadra, in caso di positività di un giocatore. Una volta annullata questa norma, rasserenati tutti, si è potuto arrivare alla soluzione di riprendere il campionato di serie A il 20 giugno.

Il ministro aveva commentato così questa rettifica: “Niente quarantena di squadra? E’ così, ci siamo potuti arrivare perché la situazione oggi ha consentito di rivedere le regole in modo migliorativo. Ho convocato poco fa una riunione per il 28 maggio alle 15, con Gravina, Dal Pino e le altre componenti: credo che saremo nelle condizioni di avere i dati a disposizione per poter insieme decidere se e quando ripartirà il campionato”.

Riunione in cui appunto si è deciso di ricominciare con il campionato. Secondo quelle che sono ancora indiscrezioni, il campionato terminerà il 2 agosto. Si giocheranno 124 partite in 12 giornate (con 4 recuperi) in un periodo di 44 giorni, di cui 7 weekend e 5 infrasettimanali. Le partite saranno distribuite nel corso della giornata in tre slot di orari differenti: 17.15, 19.30, 21.45.

Se si rileva un caso positivo di Covid-19 all’interno della squadra, è previsto in ogni caso un ritiro obbligato durante il quale la squadra può continuare ad allenarsi.

Per garantire un ottimale monitoraggio della situazione, sono previsti tamponi ogni 4 giorni e test sierologici ogni due settimane.

Il ministro dello sport ha comunque specificato che esiste non solo un piano B, ma anche un piano C, in caso di nuovo stop.