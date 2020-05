Il Campionato Europeo è stato ufficialmente rinviato all’estate 2021, ma nei prossimi giorni, precisamente dal 23 al 24 maggio, prenderà il via la fase finale di UEFA eEURO 2020, torneo virtuale che disputerà sul videogioco “Pro Evolution Soccer 2020” su Playstation 4. Uefa eEuro 2020 è il più importante torneo di e-football per nazionali, con la partecipazione di tutte le 55 federazioni affiliate alla UEFALe squadre qualificatesi alla fase finale della competizione sono sedici, proprio come nel torneo reale. Si qualificheranno ai quarti di finale le prime due classificate di ogni girone, con le quattro vincitrici che saranno sorteggiate contro una seconda di ogni raggruppamento.

I gironi e le squadre qualificate alla fase finale di eEuro 2020

La nazionale italiana è riuscita a strappare la qualificazione alla fase finale conquistando il primo posto del Gruppo H, grazie a un bottino di otto vittorie, un pareggio e una sconfitta. Ogni associazione nazionale partecipante è in competizione con una squadra nazionale di calcio da due a quattro giocatori per rappresentare il proprio paese. A tenere alti i colori dell’Italia ci saranno Rosario “Npk_02” Accurso, Nicola “nicaldan” Lillo, Carmine “Naples17x” Liuzzi e Alfonso “AlonsoGrayfox” Mereu. Di seguito i gironi della competizione:

Gruppo A: Spagna, Bosnia-Erzegovina, Germania, Romania

Gruppo B: Danimarca, Turchia, Serbia, Italia

Gruppo C: Montenegro, Croazia, Olanda, Lussemburgo

Gruppo D: Austria, Grecia, Francia, Israele.

L’Italia vince la prima edizione di Uefa eEuro 2020

A trionfare, alla fine, è stata l’Italia. Gli azzurri, dopo aver superato la fase a gironi hanno battuto prima Israele poi hanno avuto la meglio sulla Francia proiettando la squadra guidata da Rosario “Npk_02” Accurso, Nicola “nicaldan” Lillo, Carmine “Naples17x” Liuzzi e Alfonso “AlonsoGrayfox” Mereu direttamente in finale contro la Serbia che, nel frattempo, aveva superato prima la Spagna e poi la Romania. In finale, giocata al meglio delle cinque partite, l’italia ha vinto per 3-1 portandosi così a casa la prima edizione del campionato europeo virtuale.