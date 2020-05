La Serie A riparte: ecco le date | Nanopress

E’ appena stato approvato il protocollo di sicurezza che nei giorni scorsi era stato al centro di molte correzioni da parte del CTS nominato dal Governo al fine di tutelare al massimo gli atleti di Serie A chiamati a tornare ad allenarsi e riprendere il campionato.



La novità più rilevante riguarda l’annullamento della quarantena obbligatoria per tutta la squadra in caso di positività di un giocatore.

Adesso, se si rileva un caso positivo di Covid-19 all’interno della squadra, è previsto solo un ritiro obbligato durante il quale la squadra può continuare ad allenarsi.

Per garantire un ottimale monitoraggio della situazione, sono previsti tamponi ogni 4 giorni e test sierologici ogni due settimane.

Questa modifica rispetto alla precedente versione del protocollo consentirà la ripresa della Serie A. Intanto, di sicuro, confermano il via libera agli allenamenti collettivi per le squadre di Serie A e Serie B.

Vincenzo Spadafora, il ministro per lo sport, ha commentato così questa decisione: “Mi sembra un’ottima notizia, finalmente gli allenamenti potranno riprendere. Sono state fatte valutazioni attente, la FIGC ha rivisto la prima proposta e questo ha aiutato. Ci sono chiarimenti su tempi di quarantena ed isolamento, si raccomanda il fatto che la necessità di tamponi non vada ad incidere sui cittadini e l’autoisolamento iniziale in modo di consentire alle squadre di avviare gli allenamenti”.

Il ministro ha poi aggiunto: “Niente quarantena di squadra? E’ così, ci siamo potuti arrivare perché la situazione oggi ha consentito di rivedere le regole in modo migliorativo. Ho convocato poco fa una riunione per il 28 maggio alle 15, con Gravina, Dal Pino e le altre componenti: credo che saremo nelle condizioni di avere i dati a disposizione per poter insieme decidere se e quando ripartirà il campionato”.

Dunque dovremo attendere il 28 maggio per la comunicazione ufficiale della data di ripartenza. Intanto, però, siamo in grado di darvi delle date ipotetiche di ripartenza:

serie A:

ripresa: 13 o 20 giugno

fine: 20 agosto

serie B:

ripresa: 20 giugno

fine: 20 agosto

Lega Pro: metà luglio direttamente con play off e play out.