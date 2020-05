Bundesliga: boom di ascolti per il campionato tedesco | Nanopress

Lo scorso weekend ha sancito la ripartenza del calcio; si tratta di una ripartenza ancora debole, visto che a tornare in campo è stata solo la Germania, ma comunque anche di un segnale positivo. La speranza infatti è che anche gli altri campionati seguano ora l’esempio dei tedeschi. La fame di calcio tra gli appassionati d’altronde è molta, come testimoniano i numeri: nella sua storia, la Bundesliga non aveva mai raggiunto un numero di telespettatori cosi alto.

Il boom di ascolti

Che la Bundesliga avrebbe avuto tutti gli occhi su di sè, lo si sapeva già. Tanto da essere uno dei fattori chiave che ha portato alla ripartenza lampo del campionato. Ma nessuno si sarebbe mai aspettato numeri del genere.

Se infatti in “tempi normali” un sabato pomeriggio di Bundesliga era in grado di radunare davanti alla televisione circa 470.000 spettatori ogni weekend, il solo derby tra Borussia Dortmund e Schalke 04 ne ha ottenuti 468.000, un numero decisamente simbolico. Per non parlare poi di “Diretta Gol”, canale arrivato addirittura a 707.580, secondo le fonti di Sky. In parole povere in Germania questo sabato sono diventati i padroni del pallone, facendo registrare il 3% dello share italiano.

Situazione che ora potrebbe ripetersi anche il prossimo week-end, mentre la Premier League, allettata dalla grande opportunità scovata dai tedeschi, spinge per una ripartenza più rapida del previsto. E in Italia? Bisognerà aspettare la metà di giugno, secondo le notizie più recenti.