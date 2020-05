Nuovo protocollo Lega Calcio: stavolta la Serie A riparte davvero | Nanopress

E’ appena stato rivisto e approvato il protocollo di sicurezza che nei giorni scorsi era stato al centro di molte correzioni da parte del CTS nominato dal Governo al fine di tutelare aò massimo gli atleti di Serie A chiamati a tornare ad allenarsi e, presumibilmente, a breve a riprendere il campionato.



La novità più rilevante riguarda l’annullamento della quarantena obbligatoria per tutta la squadra in caso di positività di un giocatore.

Adesso, se si rileva un caso positivo di Covid-19 all’interno della squadra, è previsto solo un ritiro obbligato durante il quale la squadra può continuare ad allenarsi.

Per garantire un ottimale monitoraggio della situazione, sono previsti tamponi ogni 4 giorni e test sierologici ogni due settimane.

È molto probabile che questa modifica rispetto alla precedente versione del protocollo possa consentire la ripresa della Serie A.