Conte frena ancora la ripartenza della Serie A | Nanopress

Il premier Conte, nella conferenza stampa di questa sera sulle riaperture previste per lunedì 18 maggio, avvia ufficialmente la Fase 2 ed entra nel merito dell’annosa questione della ripartenza del calcio. “Non ci sono ancora le garanzie per indicare una data di ripresa del campionato di Serie A”, ha dichiarato. Ma dal 18 maggio, conferma, possono riprendere gli allenamenti di squadra.



Giuseppe Conte ha inoltre precisato che “il ministro Spadafora sta lavorando perchè la ripresa avvenga in sicurezza. Serve la garanzia di massima sicurezza, che per ora non c’è“.