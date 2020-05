Balotelli risponde a Chiellini: "Non sei un uomo" | Nanopress

Duro botta e risposta tra il capitano della Juventus Giorgio Chiellini e Mario Balotelli, in forza al Brescia. I due sono stati compagni in Nazionale.

L’antefatto

Nel suo libro “Io Giorgio”, Chiellini non le manda certo a dire e in particolare attacca Mario Balotelli, ex compagno di Nazionale, accusandolo di non aver mai mostrato rispetto per il gruppo, definendolo una “persona negativa”. Riferendosi in particolare all’atteggiamento durante la Confederations Cup del 2013, dichiara: “Non ci diede una mano in niente. Roba da prenderlo a schiaffi”.

La risposta di Balo

Balotelli qualche minuto fa ha replicato piuttosto duramente nelle stories del suo profilo Instagram, scrivendo: “Io almeno ho la sincerità e il coraggio di dire le cose in faccia. Tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti da vero uomo, ma non l’hai fatto. Chissà cosa dirai un giorno dei compagni di oggi, strano capitano… Se questo vuol dire essere un campione, allora preferisco non esserlo. E alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto”.