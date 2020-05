Ripartenza calcio, ufficiale: le sostituzioni saranno 5 | Nanopress

Come vi avevamo già dato conto, seppure in forma solo ipotetica, alla ripresa dei campionati di calcio agli allenatori sarà possibile effettuare 5 cambi durante la partita, e non tre come da regolamento. Lo ha deciso ufficialmente l’Ifab (International Football Association Board), unico organo preposto a modificare o integrare le regole del giuoco calcio.

Come vi ricorderete, vi avevamo parlato di tale modifica, a suo tempo solo proposta dalla Fifa, che non ha poteri decisionali riguardo a modifiche del regolamento, per far fronte a condizioni climatiche impegnative per gli atleti, giocandosi le partite in estate e presumibilmente in tempi assai stretti, anche tenuto conto del fatto che i giocatori sono fermi da mesi.

Ecco dunque l’ufficialità, sancita appunto dall’Ifab, che precisa anche che ogni squadra per effettuare suoi cambi potrà interrompere la partita solo 3 volte, onde evitare un’eccessiva frammentarietà del gioco. La nuova regola entra in vigore subito e con effetto immediato.