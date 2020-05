Come si alleneranno le squadre di Serie A | Nanopress

Il 4 maggio 2020, oltre a segnare l’inizio della cosiddetta “fase due” per tutta la popolazione, ha riportato i calciatori di Serie A nei rispettivi centri sportivi. Anticipando la data fissata nell’ultimo DCPM firmato dal Premier Conte, il Viminale ha infatti consentito dalla data del 4 maggio gli allenamenti individuali nei centri sportivi privati per i calciatori professionisti. Vediamo dunque la situazione per ogni club, tra chi è già tornato ad allenarsi, e chi invece ha deciso di aspettare ancora.



Juventus, Atalanta e Bologna

La società bianconera ha richiamato tutti i suoi atleti attualmente all’estero, incluso Cristiano Ronaldo, che ha trascorso la quarantena in Portogallo. I giocatori torneranno quindi a lavorare, ovviamente singolarmente, tra il 5 e il 6 maggio. Anche l’Atalanta tornerà a Zingonia, il centro sportivo del club bergamasco, il 5 maggio: per chi non rimarrà a vivere all’interno del centro sportivo è prevista la doccia a casa. Con ben nove campi all’aperto, ripartirà il 5 maggio anche il Bologna.

Brescia, Cagliari e Fiorentina

Per quanto riguarda le Rondinelle, non c’è ancora una data precisa per la ripresa degli allenamenti: sono infatti da ultimare i lavori per il ristorante all’interno del centro sportivo. Il Cagliari invece tornerà ad allenarsi il prossimo 8 maggio. Per quanto riguarda la Fiorentina invece, il centro sportivo è stato sanificato, ma la ripresa è ancora da programmare.

Napoli, Lazio e Parma

Il Napoli tornerà in campo solamente il 10 maggio, mentre la Lazio, dopo l’ok della regione Lazio, tornerà già dal 4 maggio, sui campi di Formello. Per quanto riguarda il Parma invece, la ripresa è fissata per il prossimo 8 maggio.

Inter, Milan e Roma

L’Inter attende ancora il protocollo completo, ma intanto i giocatori sono stati chiamati a raccolta: con ogni probabilità inizieranno ad allenarsi nelle prossime ore. Nulla di programmato per il Milan, che però dopo la spinta dell’Inter, agirà di conseguenza. Tornerà invece a Trigoria nelle prossime ore la Roma.