Via agli allenamenti anche in Italia, dopo Spagna e Inghilterra | Nanopress

La Spagna per prima si prepara a riprendere gli allenamenti di calcio; se l’evoluzione della pandemia lo consentirà, sarà uno dei primi paesi a riaprire le competizioni professionali.



Il Ministero della Salute spagnolo, di concerto con tutte le parti in causa, compresi i giocatori, ha presentato il protocollo che regola i comportamenti da tenere in campo e fuori per garantire un ritorno sicuro all’attività agonistica e preservare la sicurezza di tutti, nei termini di gradualità, responsabilità e prudenza, demandati anche ai singoli atleti: partendo dal presupposto che il rischio 0 non possa sussistere, si afferma chiaramente che il comportamento individuale risulterà decisivo per la buona riuscita del progetto.

Sono in questo senso previsti test e tamponi per tutti prima del ritorno sui campi di allenamento, distanziamento iniziale prima di allenamenti collettivi, docce a casa.

La ripartenza della Liga è prevista tra il 15 e 25 giugno.

Intanto in Inghilterra si pensa ad allenamenti con mascherina e anche la Germania pare sulla via della ripresa.

La situazione in Italia l’abbiamo descritta qui. C’è da dire che i club stanno fortemente spingendo verso la ripresa, addirittura il Sassuolo il 4 maggio apre a sessioni di allenamento individuali facoltative, senza però consentire l’accesso a locali chiusi come uffici, spogliatoi, palestre. Le regioni italiane, a loro volta, stanno autorizzando la ripresa degli allenamenti individuali nei centri sportivi a porte chiuse. In dirittura d’arrivo anche la normativa della Regione Lombardia che permetterà anche ai giocatori di Inter e Milan di rimettersi al lavoro. A questo punto, manca solo un atto di coraggio da parte del governo italiano e del ministro Spadafora.

ORE 21,20: E l’atto di coraggio di Vincenzo Spadafora alla fine è arrivato. Il ministro ha scritto al comitato tecnico scientifico della Protezione Civile, chiedendo di valutare la possibilità di aprire agli allenamenti non solo degli atleti dediti a sport individuali, ma anche a quelli degli sport di squadra. La risposta affermativa è arrivata in serata, e così, oltre al Sassuolo, di cui si è detto sopra qualche ora fa, anche Bologna, Cagliari, Parma, Lazio e via via tutte le altre squadre torneranno ad allenarsi, in base alle ordinanze della Regione di appartenenza. Proprio riguardo a questo, si rende noto che la Regione Piemonte non ha ancora accennato ad alcuna ripresa degli allenamenti, dunque Juventus e Torino ad oggi risultano ancora bloccate.