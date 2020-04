“Penso che nei prossimi giorni potremo avere una sorpresa e che sia la maggioranza dei presidenti a chiederci di fermarci e ripartire la prossima stagione. Vedo il sentiero per la ripresa sempre più stretto”. Le parole del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, rilasciate a Omnibus su La7, lasciano poco spazio all’immaginazione: il calcio, in Italia, va verso l’annullamento della stagione.

L’Italia come la Francia, il calcio verso l’annullamento della stagione

Il destino della stagione, fermata dall’emergenza coronavirus, è appeso a un filo. L’esempio di Olanda e Francia, che hanno deciso di sospendere i campionati, ha infatti creato uno spartiacque. “La scelta della Francia può spingere anche l’Italia e altri paesi europei a seguire quella linea” ha ammesso Spadafora. Tanti presidenti, Juventus in primis, stanno spingendo affinché il campionato venga annullato. Sia per ragioni di bilancio, sia perché hanno già trovato accordi con i loro calciatori sui tagli degli stipendi. Per tanti di loro sarebbe una boccata di ossigeno oltre che un’occasione per iniziare a programmare la prossima stagione in tranquillità evitando così un calendario troppo fitto di impegni ravvicinati. Anche chi voleva fortemente giocare, come ad esempio la Lazio con il presidente Claudio Lotito che aveva accusato il sistema di penalizzare i biancocelesti, sta prendendo consapevolezza del fatto che gran parte del calcio non remi dalla stessa parte.

Nulla è ancora deciso, l’incontro tra presidenti e autorità quasi certamente chiarirà gli ultimi dubbi. Saranno decisivi i prossimi giorni, ma tutto lascia presagire che la direzione del calcio è quella che porta all’annullamento dell’intera stagione per riprendere, già a settembre, con la nuova. “Penso che i vertici del calcio dovrebbero iniziare a pensare a un Piano B” ha concluso Spadafora mettendo forse la parola fine alla diatriba scoppiata negli ultimi giorni tra i presidenti di Serie A. Il calcio va verso l’annullamento e, a meno di clamorose sorprese, quella 2019-20 verrà ricordata come la stagione mai conclusa.