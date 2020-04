Il Consiglio di Lega di Serie A, durante una riunione svoltasi oggi, ha espresso compatta l’intenzione di terminare la stagione sportiva 2019-2020, rispettando pienamente le normative che proteggono la salute e la sicurezza di tutti. Naturalmente previo consenso del Governo centrale.



Nelle ore immediatamente precedenti, la commissione medico scientifica della FIGC ha varato il documento in merito alla ripresa del campionato, e tali regole, oltre alle indicazioni di Fifa e Uefa, saranno tenute in considerazione per non mettere in pericolo giocatori e addetti ai lavori.

Il documento della FIGC in particolare contiene tutti i parametri del protocollo che i club di Serie A dovranno rispettare per poter tornare prima ad allenarsi, e poi sui campi del campionato.

I punti fondamentali

La prima tappa da cui partire è quella dello “screening iniziale”: 72/96 ore prima del giorno della ripresa degli allenamenti, calciatori e staff tecnico dovranno essere sottoposti a una visita clinica, al controllo della temperatura, e al Tampone RT-PCR rapido. Ogni squadra dovrà inoltre organizzare un ritiro permanente, effettuando costante valutazione clinica e sanificazione giornaliera degli ambienti utilizzati da tutto il gruppo. Nella seconda parte ci sono invece le indicazioni su come gestire gli allenamenti: va stabilito il luogo dell’allenamento, che dovrà comprendere dormitorio e ristorante, per esclusivo accesso del “gruppo squadra”. Negli spogliatoi bisognerà mantenere la distanza di due metri tra le varie postazioni, cosi come in sala da pranzo e in albergo. Inoltre, negli eventuali trasferimenti, tutto il gruppo dovrà avere a disposizione, e usare obbligatoriamente, i dispositivi di protezione individuali, come guanti e mascherine.

Le tipologie di allenamento

Nel documento sono state indicate anche le istruzioni in merito ai veri e proprio allenamenti che dovranno organizzare gli allenatori e i preparatori atletici: nella prima settimana di ripresa l’allenamento dovrà essere limitato a sedute di preparazione atletica e tecnica individuale, preferibilmente organizzando le sedute all’aperto e disponendo i calciatori a distanza di due metri l’uno dall’altro. Nella fase successiva, ovvero quella che riguarderà la seconda e terza settimana di ripresa degli allenamenti, si procederà a sedute di lavoro tecnico, fino ad arrivare a simulazioni delle fasi di gioco (partitelle e simili).