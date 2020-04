Assist: i giocatori con più passaggi decisivi della Serie A

Nel calcio, a conti fatti, il goal è la cosa più importante. Sono le reti infatti, a fare la differenza tra una sconfitta o una vittoria, o tra un pareggio e una sconfitta. Ma dietro a quelle reti, c’è un qualcosa che forse in tanti non vedono: il gesto dell’assist. L’attaccante che attende in area il passaggio decisivo, quel passaggio che gli consentirà di infilzare la rete



Se è vero che l’assist è importante quasi quanto il goal stesso, quali sono i maggiori creatori di goal nel nostro campionato? Nella classifica dei top cinque troviamo ben due giocatori della Lazio, squadra attualmente al secondo posto in classifica, un giocatore del Parma (eccezione alla regola goal = vittorie), uno dell’Atalanta e un giocatore della Roma.

5. Ciro Immobile (7 assist in 26 partite)

Oltre ad aver segnato tanti goal (27 per ora), il bomber laziale è riuscito a mandare a rete anche i compagni, ben sette volte. Assist preziosi i suoi, che insieme ai goal, stanno contribuendo al magico momento della squadra capitolina.

4. Dejan Kulusevski (7 assist in 23 partite)

Quella di Dejan Kulusevski, al primo anno in Serie A, si sta rivelando una stagione davvero straordinaria. Cinque reti e sette assist in ventitré partite, numeri che gli hanno permesso di ricevere le attenzioni della Juventus, che già si è assicurata le prestazioni del giocatore per la prossima stagione.

3. Alejandro Gómez (8 assist in 24 partite)

Se quella dell’Atalanta si sta rivelando una favola che non vuole trovare la parola fine, i meriti sono anche (e soprattutto) del suo fantasista migliore. Alejandro Gòmez infatti, ha finora servito otto assist in ventiquattro partite, servendo il 100% alla propria squadra nel momento del bisogno.

2. Lorenzo Pellegrini (8 assist in 18 partite)

In una classifica dominata da due biancocelesti, non poteva non esserci anche un rivale giallorosso. Lorenzo Pellegrini si piazza infatti sul podio, dietro al rivale biancoceleste. Per lui, otto assist in appena diciotto partite. Il giovane prodigio sta disputando una stagione davvero ad alto livello.

1. Luis Alberto (12 assist in 25 partite)

Se Ciro Immobile guida la classifica dei marcatori, Luis Alberto, compagno di squadra dell’attaccante napoletano, guida quella degli “assist-man”. I suoi 12 passaggi vincenti in venticinque partite hanno infatti illuminato la via ai compagni di squadra.



