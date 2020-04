Le grandi occasioni per il mercato di Serie A

Con il calcio europeo – e non – completamente fermo, in questi giorni stanno letteralmente proliferando le voci di mercato, che coinvolgerebbero soprattutto la nostra Serie A. Per la prossima stagione infatti, Napoli, Inter, Milan e Lazio saranno chiamate a mettere mano ai portafogli, cercando di rafforzare le attuali rose: il Napoli per rimediare a una stagione al momento dal sapore quasi fallimentare; l’Inter per puntare anche la prossima stagione al tricolore; il Milan per provare a tornare ai fasti di un tempo e la Lazio per far fronte alla Champions League, competizione che tornerà ad affrontare con ogni probabilità (guardando l’attuale classifica mancherebbe solo la certezza matematica) dalla prossima stagione, dopo l’ultima partecipazione risalente alla stagione 2007-2008.



I nomi caldi

I nomi caldi al momento al centro dell’attenzione riguardano principalmente i maggiori talenti in scadenza di contratto. Sulla lista dei dirigenti sportivi dei maggiori club di Serie A ci sono infatti giocatori come Aguero, Cavani e tanti altri, tutti (o quasi) in scadenza di contratto. Il nome più caldo è decisamente quello di Edinson Cavani, e riguarda la piazza di Napoli: il giocatore è infatti in rottura con il suo attuale club, il Paris Saint Germain, e in caso di partenza di Milik, il Napoli potrebbe seriamente pensare a un ritorno in maglia partenopea dell’uruguaiano. L’altro nome caldo è quello di Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante dell’Arsenal ha ancora un solo anno di contratto con i Gunners, e le ultime voci lo vedrebbero accostato al Milan.

Il caso Giroud

Un altro nome molto caldo è Oliver Giroud, attualmente in forza al Chelsea. L’attaccante francese non ha nessuna intenzione di rinnovare con l’attuale club, e già nella sessione invernale di calciomercato era stato accostato a Inter e Lazio. Società che sono rimaste alla finestra, e che stanno aspettando una decisione del giocatore: la destinazione Milano sarebbe più gradita per il giocatore, ma è la Lazio che spingeva a gennaio, e spinge tuttora per assicurarsi le sue prestazioni.

Insomma, in attesa che il calcio torni in campo, il calciomercato sembra abbia già cominciato ad infuocarsi.