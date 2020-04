I dieci allenatori più pagati del mondo

Nel mondo del calcio, si è sempre pensato ai calciatori come dei veri e propri privilegiati, ma in realtà, questi non sono gli unici. Già, perché a concepire stipendi da capogiro ci sono anche gli allenatori, specialmente quelli dei club più blasonati. Ecco quindi una classifica dei dieci allenatori più pagati nel mondo del calcio: alcuni non hanno veramente niente da invidiare agli stipendi dei calciatori.



Prima di fare i nomi, di questi allenatori più pagati al mondo, c’è da fare una piccola precisazione: le cifre riportate in questa classifica si intendono complessive di stipendi dei club più accordi con i vari sponsor.

10. Rafa Benitez (Dalian Renzhiye)

Ad aprire questa classifica, è Rafa Benitez, attualmente in forza Dalian Renzhiye, squadra del campionato cinese. Dopo aver rescisso con il Newcastle United, l’allenatore spagnolo ha accettato un incarico sicuramente poco prestigioso, ma remunerativo in termini economici: per lui infatti, ci sono 13,0 mln a stagione.

9. Massimiliano Allegri (disoccupato)

L’ex tecnico della Juventus, al momento senza squadra, è ancora sotto contratto con la società torinese. Contratto che in attesa di trovare un nuovo club (voci sempre più insistenti lo spingono verso la panchina del Paris Saint Germain), gli garantisce al momento, di percepire un ingaggio complessivo di ben 13,5 mln di euro.

8. Fabio Cannavaro (Guangzhou Evergrande)

Se il calcio cinese è considerato la patria degli stipendi da capogiro per le superstar alle prese con i loro ultimi anni di carriera, altrettanto non si può dire per gli allenatori di suddetti giocatori. Fabio Cannavaro è infatti l’allenatore più remunerato presente in tutto il calcio cinese, ma che rientra “solamente” all’ottavo posto della classifica, con un ingaggio di 14,0 mln a stagione.

7. Ernesto Valverde (disoccupato)

Proprio come il suo collega ex Juventus, anche Ernesto Valverde, ex Barcellona, rientra in questa classifica, grazie al suo contratto ancora in vigore con il club catalano. Contratto che al momento, gli garantisce ben 19,0 mln netti a stagione.

6.Zinedine Zidane (Real Madrid)

L’attuale tecnico del Real Madrid, in corsa (emergenza permettendo) per il titolo della Liga, percepisce un ingaggio di ben 23,0 mln di euro a stagione. Una cifra da calciatore.

5. Josè Mourinho (Totthenam)

Al quinto posto della classifica, a pari merito con il rivale del Real Madrid, lo “special one”, attualmente in forza al Totthenam, dove sta compiendo davvero un miracolo, riuscendo a salvare una stagione iniziata in maniera fallimentare, si piazza a pari merito con Zidane: anche per lui, 23,0 mln di euro a stagione.

4. Jürgen Klopp (Liverpool)

Vincitore della Champions League 2018-2019, l’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp, non riesce a piazzarsi sul podio della nostra speciale classifica. Già, perché i suoi “soli” 24,0 mln di euro a stagione, non bastano per la medaglia di bronzo.

3. Pep Guardiola (Manchester City)

A soffiare il podio all’allenatore attualmente campione d’Europa, è proprio un suo stretto rivale, ovvero Pep Guardiola del Manchester City, che quest’anno, non sta disputando una stagione proprio ad alti livelli. La sua squadra infatti, nonostante il campionato fermo, è ormai fuori di giochi per la conquista del titolo. Nonostante ciò però, continuerà senza dubbio a percepire uno stipendio da capogiro: 27,0 mln a stagione.

2. Antonio Conte (Inter)

Se è vero che quella di Antonio Conte è l’unica presenza della nostra Serie A in questa classifica, è pur vero che si tratta di una presenza importante. L’attuale allenatore interista si colloca infatti dritto al secondo posto, con un ingaggio annuale di ben 30,0 mln di euro.

1. Diego Pablo Simeone (Atletico Madrid)

In testa alla nostra classifica, a prendersi il titolo di allenatore più pagato all’interno del mondo del calcio, c’è l’attuale guida tecnica dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone. Per il “cholo”, un ingaggio di ben 40,5 mln di euro, nonostante una stagione non proprio idilliaca.