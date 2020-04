La ripartenza del calcio italiano ed europeo, fermo a causa dell’emergenza coronavirus, sembra sempre più probabile: sia la Lega sia le varie Federazioni internazionali, infatti, stanno studiando la soluzione migliore per portare a termine la stagione. Di fatto, ancora non si dispone di una data per far ripartire il campionato; proprio in merito a questo problema, nelle ultime ore si è pronunciato Damiano Tommasi, presidente della AIC (Associazione Italiana Calciatori), che ha dichiarato alla stampa l’intenzione di voler far annullare la stagione attuale.



L’interesse della Lega Calcio però, è esattamente contrario: il pensiero generale è quello di voler trovare una soluzione per riuscire a portare a termine la stagione, anche a costo di giocare fino a luglio. Gli scenari allo studio potrebbero essere i seguenti due:

1. Si riprendono tutte le competizioni

La prima ipotesi, che sembrerebbe essere anche la più plausibile, dovrebbe vedere una ripartenza del calcio fissato a giugno con la Serie A che sarà la prima a riaprire i battenti. Le coppe potrebbero avere il via libera due settimane dopo con Champions League ed Europa League posizionandosi in mezzo alla settimana. Se, ad esempio, la Serie A dovesse ripartire il 1° giugno, il giorno giusto per far ripartire le coppe potrebbe essere intorno il 16 giugno, esattamente 15 giorni dopo l’avvio della competizione nazionale.

2. Un campionato via l’altro

Il secondo scenario, invece, prevede che il campionato di Serie A finisca, prima che le due competizioni continentali riprendano: a quel punto la finale di Champions facilmente cadrebbe ad agosto. Sostanzialmentee, sempre fissando l’ipotetica data di inizio nel 1° giugno, si andrebbe avanti con il solo campionato fino all’inizio di luglio, esaurendo così il programma relativo alla Serie A e solo dopo inizierebbero le competizioni europee trascinando così il programma ad agosto; uno scenario che, però, appare meno realistico rispetto al primo.

La riunione della Lega Calcio

Per venire incontro alla richiesta dell’ex romanista Tommasi, la Lega Calcio ha comunque indetto per venerdì 3 aprile una riunione straordinaria. Tra i temi del giorno ci sarà ovviamente la questione dei vari calendari, che salvo peggioramenti generali dell’epidemia nel nostro paese, dovrebbero riuscire a essere portati a termine.

Si parlerà però anche della questione stipendi, soprattutto per quanto riguarda i calciatori delle serie minori, ovvero di Serie B e Serie C. Alla luce dei problemi economici di alcune squadre delle categorie inferiori, verrà discussa la possibilità di prevedere una cassa integrazione per stipendi fino a cinquantamila euro lordi.

L’appuntamento è al momento fissato per venerdì 3 aprile alle ore 10.00, ovviamente in videoconferenza.

Le smentite di Umberto Calcogno

Sulla questione relativa alla ripresa del campionato è intervenuto anche Umberto Calcogno, vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori, che ha però usato parole molto differenti da quelle del presidente Damiano Tommasi: “La volontà dei calciatori è chiara, vogliamo tornare in campo”.

Insomma, all’interno del mondo calcistico ci sono attualmente parecchie incomprensioni, che molto sicuramente verranno chiarite nella riunione del 3 aprile.

Il fondo “salva-calcio”

Con ogni probabilità, nella riunione in programma questo venerdì, verrà discusso anche il famoso “fondo salva-calcio”, una lista di proposte che FIGC e CONI presenteranno al Governo per far fronte all’emergenza economica che sta interessando anche il mondo del pallone. Tali misure dovranno essere approvate entro la fine del mese.