La ripartenza del calcio italiano ed europeo, fermo a causa dell’emergenza coronavirus, sembra sempre più probabile: sia la Lega sia le varie Federazioni internazionali, infatti, stanno studiando la soluzione migliore per portare a termine la stagione.

Ripartenza del calcio, gli scenari per portare a termine le competizioni

Sul tavolo, allo stato attuale, ci sono due diverse soluzioni: la prima, che sembrerebbe essere anche lo scenario più plausibile, dovrebbe vedere una ripartenza del calcio fissato a giugno con il campionato che sarà il primo a riaprire i battenti. Le coppe, invece, potrebbero avere il via libera due settimane dopo con Champions League ed Europa League a prendere il via nel classico scenario posizionandosi in mezzo alla settimana. Se, ad esempio, la Serie A dovesse ripartire il 1° giugno, il giorno giusto per far ripartire le coppe potrebbe essere intorno il 16 giugno, esattamente 15 giorni dopo l’avvio della competizione nazionale.

Il secondo scenario, invece, prevede l’inizio e la fine del campionato con le due competizioni continentali che a quel punto si protrarrebbero fino ad agosto con la finale di Champions fissata proprio nel mese estivo. Questo significa che, sempre fissando l’ipotetica data di inizio nel 1° giugno, si andrebbe avanti con il solo campionato fino all’inizio di luglio, esaurendo così il programma relativo alla Serie A e solo dopo inizierebbero le competizioni europee trascinando così il programma ad agosto; uno scenario che, però, appare meno realistico rispetto al primo.