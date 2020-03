I calciatori più dribblati della Serie A, la classifica

In questi giorni di assenza forzata di calcio giocato, tra cui ricade anche la nostra amata Serie A, sono tante le statistiche che si stanno analizzando per studiare quanto finora abbiamo già visto sui nostri campi di calcio. Una di queste statistiche riguarda i giocatori che hanno subito più dribbling dai loro avversari: all’interno di questa classifica ci sono molti nomi che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Da Kucka ai due laziali

Nella top 5 dei giocatori più dribblati di tutta la Serie A, ci sono giocatori che in pochi si sarebbero aspettati di vedere in questa particolare classifica. Al quinto posto c’è infatti Juraj Kucka, centrocampista sloveno attualmente in forza al Parma. Nonostante la sua cattiveria agonistica, finora è stato saltato ben quarantuno volte in appena diciotto presenze.

Al quarto posto c’è un laziale: stiamo parlando del giocatore che per altri versi possiamo considerare il perno della Lazio, il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, nonostante l’ottima annata, si è fatto superare quarantadue volte in venticinque partite. Insomma, da uno come lui ci saremmo aspettati decisamente il contrario. Un altro laziale si piazza anche sul podio: questa volta è il turno del brasiliano Lucas Leiva, che con quarantatré dribbling subiti in ventidue presenze, della classifica dei calciatori più dribblati della Serie A si guadagna la medaglia di bronzo.

Chi è il giocatore più dribblato della Serie A? Il primato

I primi due posti spettano poi ad altri due giocatori fisicamente dominanti. Già, perché l’elemento che accomuna tutti i membri di questa classifica è proprio la dote nel duello fisico: motivo di stupore nello scoprire che il centrocampista del Bologna Erik Pulgar si è fatto saltare ben cinquantuno volte in venticinque presenze. A lui spetta la medaglia d’argento.

Il podio invece, è tutto per Hernani, centrocampista brasiliano che veste la maglia del Parma: il giocatore, arrivato in prestito dallo Zenit San Pietroburgo, è stato saltato finora la bellezza di sessantacinque volte in appena ventitré presenze.