Dybala e i Maldini positivi al Covid-19

AGGIORNAMENTO DEL 21/03/2020 ore 21.00

AC Milan ha appena comunicato che Paolo Maldini è stato, per precauzione a seguito di un contatto sospetto, sottoposto al tampone e risulta positivo al Coronavirus. Lo stesso suo figlio Daniel, giocatore della Primavera che quest’anno ha esordito in Prima Squadra. I due sono in quarantena, e non manifestano sintomi preoccupanti.

AGGIORNAMENTO DEL 21/03/2020 ore 19.10

E’ notizia di pochi istanti fa la positività al Covid-19 di Paulo Dybala, attaccante della Juventus. L’ha dichiarato lui stesso su Twitter, specificando che anche la fidanzata Oriana è positiva, che entrambi stanno bene e che sono sono asintomatici e domiciliati presso la loro abitazione. Nei giorni scorsi il giocatore aveva smentito di aver contratto il virus, ma aveva comunicato di essere comunque in attesa dell’esito del tampone. Paulo Dybala è il terzo contagiato della squadra bianconera: avevamo già dato conto della positività di Rugani, e poi Matuidi.

Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti! 💪🏼💪🏼💪🏼 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

AGGIORNAMENTO DEL 14/03/2020 ore 10.20

Altri positivi all’interno della ACF Fiorentina: sono Patrick Cutrone e German Pezzella, oltre a un fisioterapista. Anche in questi casi, per fortuna, tutti asintomatici e in isolamento presso le loro abitazioni a Firenze.

ACF Fiorentina comunica che, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze. pic.twitter.com/rlgobtoR3J — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 14, 2020

AGGIORNAMENTO DEL 13/03/2020 ore 19.15

Il contagio in Serie A non si placa. Nella Sampdoria, oltre a Gabbiadini, i contagiati sono Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby.

Anche la Fiorentina conta il suo primo positivo al Covid-19: si tratta dell’attaccante Dusan Vlahovic. Stanno tutti bene e domiciliati presso la propria abitazione.

AGGIORNAMENTO DEL 12/03/2020 ore 15.40

Sono risultato positivo anche io al Coronavirus. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà. 💪 pic.twitter.com/YIa9knMAK8 — Manolo Gabbiadini (@Mgabbia23) March 12, 2020

Dopo i rumors, ecco la notizia ufficiale: anche Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, è positivo al virus, pare senza sintomi ulteriori a una febbriciattola. Dunque anche la Sampdoria entra in quarantena, e probabilmente l’Hellas Verona, che è l’ultima squadra affrontata dalla squadra blucerchiata. La Sampdoria, come ormai da prassi, ha sospeso allenamento e tutte le attività, l’Hellas sta provvedendo ad attuare tutte le misure necessarie. Ovvio l’isolamento.



AGGIORNAMENTO DEL 12/03/2020 ore 10.50

La società FC Juventus, come da procedura, sta organizzando l’isolamento alla Continassa dei giocatori e di tutti coloro che sono venuti a contatto con Daniele Rugani nel corso degli ultimi 11 giorni, il tempo massimo di incubazione del virus. Allenamenti sospesi e tampone previsto per tutti entro la prossima settimana. Non si escludono altri casi.

Daniele Rugani, difensore centrale della Juventus, a seguito di qualche linea di febbre, si è per scrupolo sottoposto al tampone, risultando positivo al Covid-19, anche se totalmente asintomatico, come già riportato sul sito ufficiale di FC Juventus. La società bianconera dichiara di aver adottato tutte le procedure previste dai vari decreti, e questo ovviamente potrà, anzi dovrà, comportare la messa in quarantena di tutta la squadra, oltre che, probabilmente, di Spal e Brescia, le ultime avversarie della Juve contro cui il giocatore è sceso in campo. Certa invece la quarantena per l’Inter, ultima squadra affrontata dalla Juve, in cui Rugani è rimasto in panchina.

Possiamo dare per scontato che la partita di Champions Juve-Lione non verrà disputata.

Rugani risulta il primo giocatore della Serie A contagiato. Negli scorsi giorni, si era dato conto due casi in Serie C.

Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.#grazie pic.twitter.com/1QqewIKjie — Daniele Rugani (@DanieleRugani) 12 marzo 2020

Il comunicato dell’Inter

Appresa la notizia, la società FC Internazionale Milano rende noto sul suo sito che sospenderà ogni attività agonistica da qui a data da destinarsi. E continua: “Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie”. Il che significa che sarà quarantena anche per tutta l’Inter.

CR7 in isolamento a Madeira

Intanto Ronaldo, lunedì scorso volato in Portogallo per assistere la madre colpita recentemente da un ictus, per ora, in attesa di sviluppi, si tratterrà alcuni giorni a Madeira, anche a causa del blocco dei voli aerei sull’Italia.