Gli hobby dei calciatori in tempi di isolamento

I maggiori campionati europei di calcio sono fermi, e proprio come tutti gli altri, anche i calciatori di Serie A sono costretti a rimanere dentro casa, per rispettare le regole del decreto emanato appena una settimana fa. Ma cosa fanno i calciatori più famosi, quando non sono impegnati negli allenamenti quotidiani? Scopriamo quali sono i più gettonati hobby dei calciatori.

C’è chi si allena in casa…

Nonostante le dure regole imposte dal decreto del governo italiano per uscire il più in fretta dall’emergenza Coronavirus, alcuni calciatori non hanno rinunciato agli allenamenti. Ovviamente in casa, con pesi e attrezzature da palestra “self-made”, come ha mostrato Zlatan Ibrahimovic sui suoi canali social. Un altro giocatore che non ha saputo rinunciare agli allenamenti è Fabio Quagliarella, che sta mostrando giorno per giorno i suoi allenamenti ai numerosi follower su Instagram.

…E chi gioca ai videogiochi

C’è poi chi preferisce mostrarsi sui social mentre è impegnato a divertirsi giocando ai videogiochi: uno di questi è Mario Balotelli, che oltretutto ha annunciato la sua partecipazione alla “Quarantena Cup”, un’idea nata dalla redazione de “Le Iene”, che consentirà ad alcuni vip di sfidarsi online al videogioco Fifa 20, intrattenendo gli spettatori che potranno seguire le partite tramite il sito dell’omonima trasmissione. Le partite poi, saranno commentate da Pierluigi Pardo, che peraltro è la voce italiana del videogioco. Ma Immobile non è l’unico a cimentarsi con i videogiochi: Elseid Hysaj, ad esempio, tramite i suoi canali social ha chiesto ai tifosi napoletani di sfidarlo sul nuovissimo titolo “Call Of Duty: Warzone”.

Ciro Immobile prepara dolci

Il più attivo sui social è però Ciro Immobile, l’attaccante biancoceleste. Il numero diciassette della Lazio infatti, oltre a partecipare alla “Quarantena Cup” con la sua amatissima Playstation, si diletta nel creare torte e dolci insieme a sua moglie, con tanto di diretta su Instagram, dove l’attaccante è davvero seguitissimo. Insomma, nonostante il periodo di quarantena, i protagonisti del campionato di Serie A non si stanno di certo annoiando, in attesa di poter tornare in campo.