La Serie A spera di poter ripartire ad inizio maggio per non dover completare la stagione oltre il termine del 30 giugno. “Spingiamo sull’ottimismo per quanto riguarda la partenza sulla quale stiamo lavorando, a partire dal 2-3-4 maggio per poter completare tutti i campionati entro il 30 giugno. Chiederemo anche la possibilità, nella malaugurata ipotesi di non riuscire a completare tutto entro fine giugno, che si possa sforare entro i primi 10 giorni di luglio. In caso non si riesca ricorreremo probabilmente all’opzione playoff e playout”. A parlare è il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che a Radio24 fa il punto della situazione.

La Serie A riparte a maggio?

L’emergenza coronavirus, che ha imposto il blocco dei campionati in tutta Europa e il rinvio dell’Europeo al 2021, non è ancora passata ma si comincia a ragionare sul momento nel quale il calcio potrà ripartire: “La UEFA ha indicato diverse ipotesi di partenza: quella più ottimistica prevede la partenza al 14 di aprile, poi ce n’è una prevista i primi di maggio e l’ultima ipotizzata è il 13 di giugno, e questa prevederebbe quindi modifiche di forma. La finale di Champions è prevista il 27 giugno, mentre quella dell’Europa League il 24. Non riuscire a ripartire sarebbe molto problematico per tutto il paese, non solo per il calcio. Grazie al rinvio dell’Europeo, che avevamo fortemente auspicato, abbiamo maggiori possibilità di posizionare le date per i recuperi tra maggio e giugno, sperando che la deadline del 30 giugno sia sufficiente. Altrimenti noi, come la Federazione spagnola, chiederemo la possibilità di sforare di 10-15 giorni a luglio” ha sottolineato Gravina.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora che, ai microfoni di Rai Uno, ha ammesso come la “Serie A possa tornare a giocare il 3 maggio, poi valuteremo se a porte aperte o a porte chiuse. A questo si aggiungeranno le competizioni internazionali, come Europa League e Champions League, che si aggiungeranno al campionato”.