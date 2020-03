Covid-19, 2 positivi in Premier League. Campionato a rischio

AGGIORNAMENTO 13 MARZO ORE 9.50

E c’è il primo caso di giocatore positivo al Coronavirus anche in Premier League: si tratta di Callum Hudson-Odoi, attaccante esterno del Chelsea. Naturalmente, squadra in quarantena e allenamenti sospesi. Per ora il campionato è ancora confermato, a eccezione della partita dell’Arsenal contro il Brighton già rimandata a causa della positività al virus dell’allenatore dell’Arsenal, ma è evidente che vi aggiorneremo a breve anche su questo.



Mikel Arteta, l’allenatore dell’Arsenal, è risultato positivo al Covid-19. Questa notizia si aggiunge ai casi dei tre giocatori del Leicester che hanno stamattina manifestato i sintomi e sono stati sottoposti al test, risultando positivi anch’essi al Covid-19.

Inoltre, il terzino sinistro del Manchester City, Benjamin Mendy, si è sottoposto all’autoisolamento in seguito al manifestarsi di alcuni sintomi riconducibili legabili al Coronavirus di un suo familiare.

Scoppia quindi il contagio nella Premier inglese, ma al momento non è previsto alcuna sospensione del campionato.