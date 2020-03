Rugani positivo al Coronavirus, Juve in quarantena

Daniele Rugani, difensore centrale della Juventus, a seguito di qualche linea di febbre, si è per scrupolo sottoposto al tampone, ed è risultato positivo al Coronavirus, anche se totalmente asintomatico, come già riportato sul sito ufficiale di FC Juventus. La società bianconera dichiara di aver adottato tutte le procedure previste dai vari decreti, e questo ovviamente potrà, anzi dovrà, comportare la messa in quarantena di tutta la squadra, oltre che, probabilmente, di Spal, Brescia e Inter, contro cui il giocatore è stato in panchina. Possiamo dare per scontato che la partita di Champions Juve-Lione non verrà disputata.

Appresa la notizia, la società FC Internazionale Milano rende noto sul suo sito che sospenderà ogni attività agonistica da qui a data da destinarsi. E continua: “Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie”. Il che significa che sarà quarantena anche per tutta l’Inter.

Intanto Ronaldo, che lunedì scorso è volato in Portogallo, è possibile che, in attesa di sviluppi, si trattenga alcuni giorni a Madeira, anche a causa del blocco dei voli aerei sull’Italia.