La partita tra Utah e Oklahoma, che doveva giocarsi nella notte italiana, è stata sospesa dopo che Rudy Gobert, giocatore degli Utah Jazz, è stato trovato positivo al coronavirus: immediata, dunque, la sospensione della partita e di tutta l’NBA, il massimo campionato di basket americano. Dopo Daniele Rugani, primo giocatore di Serie A ad essere risultato positivo al Covid-19, ecco quindi anche Rudy Gobert, un altro sportivo ai massimi livelli, che impone lo stop al torneo di pallacanestro più importante al mondo.

NBA sospesa dopo la positività al Covid-19 di Gobert

La positività del giocatore degli Utah Jazz impone quindi lo stop all’NBA, sospesa fino a data ancora da stabilire; l’ufficialità è arrivata attraverso un breve comunicato della lega americana che conferma anche la positività di Rudy Gobert: “L’NBA annuncia che un giocatore degli Utah Jazz è risultato positivo in modo preliminare al COVID-19. Il risultato del test è stato rivelato poco prima della palla a due tra Oklahoma City e Utah Jazz, alla Chesapeake Arena. A quel punto, la gara è stata cancellata. Il giocatore affetto dalla patologia non era nell’Arena. L’NBA sospende la stagione a conclusione delle partite della notte in calendario sino ad ulteriore aggiornamento. L’NBA utilizzerà questa pausa per valutare i prossimi passi da intraprendere in relazione alla pandemia Coronavirus” si legge.

Pochi giorni prima era stato lo stesso giocatore degli Utah Jazz, durante una conferenza stampa, a scherzare sulla pericolosità del coronavirus toccando tutti i microfoni dei giornalisti: il timore, ora, è che possa aver contagiato decine di persone a causa della sua burla decisamente fuori luogo. Un problema, quello legato all’epidemia di coronavirus, che sta toccando non solo il basket americano ma anche quello italiano: due tesserati della Victoria Libertas Pesaro sono stati trovati positivi al Covid-19. Il club, che milita nella massima serie del campionato di basket italiano, ha annunciato che “due dei suoi tesserati risultano positivi. La società si sta adoperando per adottare tutti i provvedimenti necessari, seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie” specificando come essi, pur non rendendo noti i nomi, non sono nel modo più assoluto giocatori e componenti dello staff tecnico, comprensivo di tutto il settore giovanile.