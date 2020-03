Caos calendari: Coppa Italia, ipotesi final four o recupero in estate?

AGGIORNAMENTO DEL 5/3/2020

La Serie A, come da decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, si giocherà fino al 3 aprile a porte chiuse con le gare dell’ultimo weekend recuperato nel prossimo fine settimana. Da risolvere, però, c’è ancora la questione relativa alla Coppa Italia che, dopo aver giocato le semifinali di andata, rischia di non avere spazio in calendario. Nelle ultime ore, però, si stanno facendo largo due ipotesi: quella di far giocare le final four o di spostare la disputa dei match rimasti in estate. La prima ipotesi, infatti, prevederebbe una coda alla stagione italiana oltre il finale di campionato già fissato per il 24 maggio; qualora fosse questa la soluzione scelta bisognerebbe chiedere l’autorizzazione alla Uefa e trattare quindi con le Federazioni nazionali per quanto riguarda i giocatori impegnati con le proprie selezioni per gli imminenti Europei. L’altra ipotesi circolata, tra spifferi e sussurri, sarebbe quella di spostare la coda del torneo all’estate, magari prima della Supercoppa, ma tra preparazione estiva e ferie dei giocatori che tornano dall’Europeo si rischierebbe di avere un torneo “mutilato”. Ogni ipotesi, al momento, rimane in piedi – compresa quella della cancellazione del torneo – ma per risolvere la questione servirà ancora tempo.

