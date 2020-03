Caos calendari: Coppa Italia cancellata?

Nella situazione di caos totale relativo ai calendari di Serie A, tra sospensioni per timore dei contagi del Coronavirus e concreta difficoltà a recuperare partite non disputate, pare qualcuno stia ipotizzando la possibilità di non assegnare il trofeo della Coppa Italia, che vede impegnate Milan, Juve, Iter e Napoli. Questo, se avvenisse e fosse confermato, permetterebbe di recuperare due serate – tra semifinali e finale eventualmente non disputate -, da assegnare al recupero delle partite di Serie A, intanto sospese, di fatto salvando il Campionato in corso, per concluderlo in tempi utili alla preparazione degli Europei.



Questa ipotesi, che al momento è solo un’idea ma che se confermata avrebbe del clamoroso, potrebbe essere messa al vaglio non oltre questa fine settimana: se domenica prossima non si potesse giocare, questa valutazione potrebbe essere messa sul piatto delle decisioni da compiere per salvare il campionato di Serie A, altrimenti compromesso. Se la decisione dovesse essere presa, in Europa League andrebbe la settima classificata del Campionato di Serie A.