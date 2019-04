Inter-Juventus: dove vedere il derby d’Italia del 27 aprile

Il derby d’Italia si rinnova e galvanizza le tifoserie in vista del 27 aprile, giorno in cui si terrà la partita Inter-Juventus allo stadio Meazza di Milano.

Le due squadre di Serie A TIM si daranno battaglia a partire dalle 20:30 e il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, la piattaforma di streaming sportivo di qualità.

Inter e Juventus si sfideranno nella 34esima giornata di campionato di Serie A TIM, dopo la partita di andata conclusa per 1-0 a Torino in favore dei bianconeri.

Un confronto che ha il sapore delle sfide speciali, tenuto conto dell’antica rivalità fra le squadre e le tifoserie.

L’espressione “derby d’Italia” fu coniata nel 1967 dal leggendario giornalista sportivo Gianni Brera per rendere il senso di quella che oggi come ieri è una rivalità viva e pulsante. Juventus e Inter, Torino e Milano: l’ex capitale d’Italia contro la “capitale morale”. Due modi diversi di intendere non solo il calcio, ma anche l’economia, la politica e lo stile di vita.

L'espressione "derby d'Italia" fu coniata nel 1967 dal leggendario giornalista sportivo Gianni Brera per rendere il senso di quella che oggi come ieri è una rivalità viva e pulsante. Juventus e Inter, Torino e Milano: l'ex capitale d'Italia contro la "capitale morale". Due modi diversi di intendere non solo il calcio, ma anche l'economia, la politica e lo stile di vita.

La partita Inter-Juventus è il match più giocato nell’arena calcistica italica, con le circa 200 sfide disputate. Si tratta di una partita fra due delle squadre più vittoriose in Italia, con 55 vittorie per la Juventus e 30 per l’Inter (a pari merito con il Milan).

Il primo scontro fra bianconeri e nerazzurri si colloca il 14 novembre 1909 nell’ambito del campionato di Prima Categoria giocato sul campo di Corso Sebastopoli a Torino: la Juve vinse 2-0 su una doppietta di Ernesto Borel. Due settimane dopo i nerazzurri inflissero un 1-0 ai bianconeri con un gol di Oscar Engler. A fine stagione il titolo sarebbe poi finito nelle mani dell’Inter.

Dopo varie vicissitudini e diversi incontri la rivalità vera e propria nacque nel corso degli Anni ’30 quando i due club si ritrovarono sistematicamente al vertice della classifica a contendersi il primo posto. Più che un braccio di ferro però era una sfida a tre poiché anche il fortissimo Bologna sgomitava e puntava al vertice.

Il 16 aprile 1961 si registrò un evento davvero singolare: il numero degli spettatori accorsi per il match Juventus-Inter superò la capienza dello Stadio Comunale e spinse decine di persone ad occupare parte del terreno di gioco. L’arbitro sospese la partita al 31′ e la vittoria finì per 0-2 a tavolino nelle mani dell’Inter. Il ricorso dei bianconeri fu accolto il 3 giugno e il match fu rigiocato il 10 giugno, a campionato finito e con la Juve già campione d’Italia. L’Inter per protesta mandò in campo la squadra Primavera e la partita finì 9-1 per la Juventus.

Negli Anni ’90 il Milan di Silvio Berlusconi andò a sparigliare il tavolo della Serie A. La rivalità Inter-Juve tornò alle antiche vette di tensione nel campionato 1997-1998, quando le due squadre si ritrovarono a lottare per lo scudetto.

E ora qualche numero:

La Juve ha vinto a Milano per trenta volte.

L’Inter ha vinto a Torino per diciannove volte.

La vittoria con maggiore scarto della Juventus in trasferta è il 2-6 del 19 giugno 1975 (Coppa Italia 1974-1975).

La vittoria con maggiore scarto per l’Inter in trasferta è lo 0-4 dell’11 novembre 1912 (Prima Categoria 1912-1913).

Il risultato più frequente della sfida è la vittoria della Juventus per 1-0 a Torino (28 volte), seguita dallo 0-0 fra le squadre (15 volte) e al terzo posto la vittoria dell’Inter per 1-0 a Milano (14 volte).

