Michael Schumacher migliora: nuove cure dopo 5 anni dall’incidente

Le condizioni di salute di Michael Schumacher starebbero migliorando. L’ex pilota della Ferrari amato ancora da tanti tifosi del Cavallino Rampante, che il prossimo 3 gennaio compirà 50 anni, non sarebbe più costretto a letto e sarebbe stato staccato dai macchinari necessari per alimentarsi. La famiglia mantiene il massimo riserbo ma i rumors circolano, e pare che Schumacher si stia sottoponendo a cure fisioterapiche con assistenza infermieristica dedicata dal costo di 50mila sterline a settimana.

A parlare delle nuove cure all’ex pilota tedesco a 5 anni dall’incidente sugli sci in cui rimase ferito a Meribel è stato il Daily Mail.

Leggi anche L’intervista inedita a Schumi: ‘La Ferrari, il ricordo più bello’

Michael Schumacher era stato vittima di una brutta caduta nella quale aveva battuto la testa. Era rimasto in coma, ha subito diverse operazioni all’ospedale di Grenoble e di recente era stato trasferito nella sua casa di Gand, dove sta continuando la sua lotta per tornare a una vita quanto più normale possibile. Al suo fianco c’è la sua famiglia, la moglie Corinna che recentemente ha scritto una lettera che anche NanoPress ha ricordato, i figli Mick e Gina Maria, il padre Rolf, gli amici più stretti come Jean Todt.

Leggi anche La figlia di Schumacher: ‘Papà continua a lottare’

In attesa di sapere come sta Michael Schumcher, e come sta reagendo il campione di Formula 1 alle nuove cure, il padre ha confermato che per ora l’ex pilota della Ferrari non verrà trasferito in una struttura specializzata negli Stati Uniti, e che resterà ancora nella sua residenza.

Leggi anche Da Nicky Hayden a Michael Schumacher: tutti i campioni dello sport feriti o morti in circostanze strane