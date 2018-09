Lutto nel calcio, morto a 20 anni Krystian Popiela, ex primavera del Cagliari

Krystian Popiela aveva 20 anni ed è prematuramente morto in un incidente stradale accaduto in Polonia. L’ex primavera del Cagliari è stato ricordato con un comunicato rilasciato dal club sardo: “Il Cagliari Calcio, profondamente addolorato dalla tragica notizia, si stringe con affetto attorno ai familiari del giovane Krystian Popiela, scomparso ad appena 20 anni”. Il comunicato prosegue: ”Popiela arrivò in Sardegna a 17 anni debuttando in Primavera nel gennaio 2016: attaccante centrale forte fisicamente, giocò 10 partite dando il suo importante contributo alla conquista dei play-off, proseguendo poi la carriera nella sua Polonia”.

”Sempre sorridente, durante la permanenza in Sardegna seppe conquistare l’affetto e la simpatia di tutti, dai compagni ai dirigenti. Ciao, Krystian” conclude la nota di saluto al giovane scomparso in un incidente stradale in Polonia.