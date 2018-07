CR7 Day: il giorno della presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus

Cristiano Ronaldo Day o CR7 Day se preferite è oggi 16 luglio 2018 con le visite mediche e la presentazione del Pallone d’Oro neoacquisto della Juventus. La città di Torino, in generale l’intera Italia sportiva, ma anche buona parte del resto del mondo guardano alla capitale sabauda per l’evento dell’estate.

Si parte alle 18:30 prima conferenza stampa ufficiale bianconera in cui esprimerà le sue prime impressioni da rappresentante della squadra con più scudetti nel Bel Paese. Anche perché ci prendiamo responsabilità di anticipare che le visite mediche saranno sicuramente positive. Scopriamo come avverrà questa giornata e cosa aspettarci

Cristiano Ronaldo è arrivato ieri sera all’aeroporto di Caselle nei pressi della periferia di Torino con il proprio aereo personale con a bordo la mamma Dolores, la fidanzata Georgina il figlio Cristiano junior e i membri dello staff. Prime foto pubblicate sui social e cena con Andrea Agnelli e Marotta ma il clou Arriverà oggi.

L’affare del secolo per la Juventus

Ansa

Ricordiamo a Cristiano Ronaldo è stato acquistato per un totale di circa 112 milione di euro che saranno versati dalla Juventus nelle casse da Real Madrid per assicurarsi il portoghese classe 1985 e Pallone d’oro in carica nelle ultime due edizioni. A CR7 andrà un totale di circa 30 milioni di euro netti all’anno per 4 anni, per un investimento apparentemente mostruoso, ma che sta già rientrando soltanto con il marketing. E tantissimi contratti pubblicitari sono in via di definizione.

Il programma del CR7 Day

Ansa

Naturalmente il fulcro della giornata di oggi sarà la visita medica al J Medical di Torino ossia il centro medico annesso allo Juventus Stadium ora Allianz Stadium. L’appuntamento è per le 11:00 dopo un breve passaggio nella nuova sede della società alla Continassa; viene già segnalato un corposo gruppo di tifosi al di fuori del centro medico.

Dopo il pranzo e dopo un po’ di tempo per questioni istituzionali, alle 18:30 ci sarà la conferenza stampa di presentazione ufficiale con i 200 giornalisti e 30 televisioni del mondo attesi nella sala Gianni e Umberto Agnelli, sempre allo stadio.

Niente presentazione all’interno dello stadio stesso anche per questioni di sicurezza. Ma non mancherà molto prima di vedere il debutto di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera per un’annata che la Juventus non potrà assolutamente sprecare viste le attese altissime.