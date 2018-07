Pronostici Mondiali 2018: il consiglio per le partite dell’11 luglio

Proseguiamo nel nostro speciale sui pronostici Mondiali 2018 in Russia con il match di oggi 11 luglio 2018 che vedrà scendere in campo la seconda delle semifinali della Coppa del Mondo . Appuntamento alle ore 20 con la sfida tra Croazia e Inghilterra. Come puntare in modo intelligente ed efficente?

La seconda finalista uscirà dunque dalla sfida tutta europea tra la solida Croazia e la sorprendente Inghilterra. Chi sfiderà la Francia domenica prossima per il titolo e chi il Belgio per il contentino del terzo posto? Modric e compagni non partono favoriti, sono molto stanchi da lunghe battaglie.

Match equilibrato tra una mezza conferma come quella dell’Inghilterra e la sorpresa della Svezia, davvero pronostico aperto per questa ennesima sfida europea.

Partita molto equilibrata che vedrà l’Uruguay fare a meno della sua stella più brillante, quel Cavani che avrebbe potuto far pendere l’ago della bilancia sui sudamericani, che però rimangono un osso durissimo per i talenti francesi.

Due oggi le partite dei quarti, dunque, con Uruguay vs Francia e Brasile vs Belgio rispettivamente alle ore 16 e 20.

Sarà l’anno buono per un’Inghilterra ai vertici del calcio mondiale? La Colombia non è la stessa di quattro anni fa, ma non è da prendere sotto gamba perché è ricca di talento.

Il Belgio deve dimostrare che la posizione di vertice (terzo posto) nel ranking mondiale non è solo statistica ma anche sostanza, ma il Giappone sembra molto ben organizzato per difendersi a dovere.

Brasile favorito, ma questa edizione della Coppa del Mondo di calcio ci ha insegnato che non si può mai stare tranquilli e il Messico, ricordiamo, ha sconfitto la Germania campione del mondo in carica.

Spagna non in formissima e contro la Russia non c’è da scherzare in quanto padrona di casa.

Si parte dunque con Spagna vs Russia alle ore 16 e si termina con Croazia vs Danimarca alle ore 20.

Si può giocare la combinazione 1X + UNDER 3.5 che è data a 1.62, mentre quella UNDER 1.5 PRIMO TEMPO a 1.23.

Il segno 1 per la vittoria della Francia è dato 2,40 mentre l’opzione over 2.5 a 1,84.

La Polonia è già out dal Mondiale, il Giappone è finora una delle sorprese piacevoli e potrebbe puntare alla vittoria per il primo posto del girone, ma non sarà facile.

Si parte da un probabile pareggio con reti per entrambe le squadre, tanto che il gol viene dato 1,86, mentre la combinazione X2 + OVER 1.5 ad appena 1.59.

Atto conclusivo della fase a gironi, si chiudono quelli G e H partendo da quest’ultimo con Senegal vs Colombia e Giappone vs Polonia alle ore 16, dunque alle ore 20 l’H con Inghilterra vs Belgio e Panama vs Tunisia.

Messico avvantaggiato in classifica ma ancora non certo della qualificazione, può vincere o pareggiare. Svezia che si gioca il tutto per tutto dopo la sconfitta beffa contro la Germania

Si parte dunque con le ultime partite del Girone F con Messico vs Svezia e Germania vs Corea del Sud alle ore 16 e quelle del Girone E con Svizzera vs Costa Rica e Serbia vs Brasile alle ore 20

Nessuna possibilità d’errore per l’Argentina che deve vincere in modo perentorio contro la Nigeria e sperare che la Croazia non faccia il biscotto.

La Danimarca deve puntare al risultato pieno non solo per qualificarsi, ma anche per arrivare prima. La Francia è già qualificata.

Si parte dunque col Girone C con Danimarca vs Francia e Australia vs Perù alle ore 16 e il Girone D con Nigeria vs Argentina e Islanda vs Croazia alle ore 20.

Anche nel caso di questo incontro il margine potrebbe essere ridotto. Si prospetta una partita con gol da ambo i schieramenti e per questo motivo si suggerisce di puntare sul segno 1 dato a 1.35, sulla combinazione 1X + OVER 1.5 data a 1.30 e appunto su gol che viene valutato 2.24.

Il già eliminato Marocco incontra la Spagna che vuole vincere sia per il morale sia per la prima posizione in classifica nel girone B, partendo da favorita.

Derby arabo tra due eliminate con Arabia Saudita vs Egitto che vede i secondi leggermente favoriti per un match utile soltanto a determinare chi sarà ultima del girone A.

Inghilterra chiamata a rispondere pronti al Belgio che ha sconfitto in modo perentorio la Tunisia, non c’è possibilità di appello con Panama.

Oggi si parte alle ore 14 con Inghilterra vs Panama del Girone G, si prosegue alle ore 17 e alle ore 20 con Giappone vs Senegal e Polonia vs Colombia dei gironi H

L’1 è il risultato più probabile dato che viene dato appena a 1,35, interessante anche la combinazione UNDER 1.5 PRIMO TEMPO che viene valutata 1.47 e il no gol per la Tunisia a 1.65.

Oggi in programma alle ore 14 con Belgio vs Tunisia, si prosegue alle ore 17 con Corea del Sud vs Messico e si termina alle ore 20 con Germania vs Svezia

La Francia ha vinto ma non convinto contro l’Australia, il Perù ha un po’ deluso: due ingredienti per capire che i transalpini partono da favoriti con grande riserva.

Viene proposta la combinazione 1X + UNDER 3.5 a 1.49 e quella ancora più specifica UNDER 1.5 PRIMO TEMPO a 1.30. Si può giocare anche il no gol a 2,20.

Le partite del 20 giugno

Programma odierno dunque con Portogallo vs Marocco del Girone B alle ore 14, si prosegue con Uruguay vs Arabia Saudita del Girone A alle ore 17 e si chiude con Iran vs Spagna del Girone B alle ore 20

Portogallo vs Marocco

Cristiano Ronaldo e company si preparano ad affrontare il Marocco che chiude per ora il Girone B a zero punti. Naturalmente è l’avversaria meno ostica, ma non per questo da sottovalutare.

Probabili formazioni di Portogallo vs Marocco

4-4-2 classico per il Portogallo e 4-2-3-1 più audace per il Marocco che non ha niente da perdere.

PORTOGALLO (4-4-2): Rui Patricio; Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro; Bernardo Silva, William Carvalho, Joao Moutinho, Joao Mario; André Silva, Cristiano Ronaldo.

MAROCCO (4-2-3-1): Munir; Hakimi, Saïss, Benatia, Mendyl; Boussoufa, El Ahmadi; Ziyech, Belhanda, Amrabat; Boutaïb.

Probabile risultato di Portogallo vs Marocco

Si può puntare naturalmente sul segno 1 che è dato a 1,68, ma suggeriamo anche lo stuzzicante Ronaldo marcatore a 1,77.

Uruguay vs Arabia Saudita

Necessità di vittoria con risultato rotondo per l’Uruguay che deve avvicinare se non battere il 3-0 della Russia per poi giocarsi tutto con i padroni di casa nello scontro diretto per il primo posto del girone.

Probabili formazioni di Uruguay vs Arabia Saudita

Formazioni speculari per le due compagini che si organizzano in 4-4-2.

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Caceres; Carlos Sánchez, Vecino, Bentancur, Cristian Rodríguez; Cavani, Suarez.

ARABIA SAUDITA (4-4-2): Al-Mayouf; Alburayk, Os. Hawsawi, Om. Hawsawi, Al-Shahrani; Otayf, Al-Dawsari, Al-Faraj, Al-Jassam; Al-Shehri, Al-Sahlawi.

Probabile risultato di Uruguay vs Arabia Saudita

Oltre alla combinazione 1 e over 1,5 che viene data addirittura a 1,28 soltanto è interessante sia Cavani marcatore a 1,65 sia il primo gol su colpo di testa a 4,75

Iran vs Spagna

L’Iran è una squadra meno scarsa di quanto si possa immaginare, ma la Spagna parte da naturale favorita ed è chiamata alla grande prestazione e risultato.

Probabili formazioni di Iran vs Spagna

Le due formazioni speculari delle formazioni.

IRAN (4-1-4-1): Beiranvand; Rezaejan, Pouraliganji, Montazeri, Hajisafi; Ezatolahi; Jahanbakhsh, Shojaei, Amiri, Ansarifard; Azmoun.

SPAGNA (4-1-4-1): De Gea; Carvajal, Piqué, Ramos, Jordi Alba; Busquets; David Silva, Iniesta, Koke, Isco; Diego Costa.

Probabile risultato di Iran vs Spagna

Il segno 2 è dato a 1,60 dunque la Spagna parte da netta favorita, interessante anche l’opzione no gol naturalmente riferita all’Iran a 2,40.