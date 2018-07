Cristiano Ronaldo è della Juventus: ufficiale il trasferimento per 105 mln

Tutto vero. Cristiano Ronaldo sarà un giocatore della Juventus. L’affare del secolo si è concretizzato oggi alle 17.32 con l’annuncio ufficiale del trasferimento ma l’accordo con Cristiano era già pronto. Lui e la Juve si erano già stretti la mano per un quadriennale da 30 milioni a stagione. La Juventus ha consegnato nelle mani di Mendes un’offerta di 105 milioni al Real Madrid che è stata accettata.

Ora rimane solo da capire quando i tifosi vedranno CR7 sbarcare in Italia, a Torino, e sicuramente non sarà oggi. CR7 resterà in vacanza probabilmente per tutta la settimana. Visite mediche e presentazione con ogni probabilità fra sette giorni. La Juventus partirà il 23 luglio per la tournée negli Stati Uniti e sarà da capire se Ronaldo raggiungerà i compagni in Italia o negli States.

E’ arrivato anche il comunicato ufficiale del Real Madrid che annuncia “in risposta alla volontà e alla richiesta espressa dal giocatore Cristiano Ronaldo, ha accettato il trasferimento alla Juventus FC. Il Real Madrid esprime la sua gratitudine a un giocatore che ha dimostrato di essere il migliore del mondo e che ha ha segnato uno dei momenti più brillanti nella storia del club e del calcio mondiale“.